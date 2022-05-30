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Военное обозрение

Турция испытала новый беспилотный военный катер SALVO

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Источник изображения: topwar.ru

В Мраморном море состоялись боевые стрельбы нового беспилотного боевого надводного корабля (катера) USV SALVO, построенного турецкой судостроительной компанией Dearsan для нужд военно-морских сил Турции.

О новом беспилотном катере известно, что он имеет габаритную длину 14,79 м, ширину 3,83 м и осадку 0,75 м. В зависимости от силовых установок, новый корабль может развивать скорость 45-60 узлов (83 км/ч – 111 км/ч).

Что касается вооружения, то на корабле (катере) предполагается разместить управляемые ракеты класса «земля-земля» и «земля-воздух», а также 12,7-мм пулеметный комплекс. Кроме того, могут устанавливаться и иные системы вооружения в процессе дальнейшего совершенствования беспилотного корабля.

Стрельбы с беспилотного корабля были проведены в районе села Куршунлу. Беспилотный корабль показал свои огневые возможности. За испытаниями наблюдали представители командования вооруженных сил Турции, органов исполнительной власти, иностранные послы и военные атташе, представители прессы. Всем им предстояло наблюдать очередное свидетельство успеха турецкой военной промышленности в деле создания собственных беспилотных боевых систем, на этот раз - морских.

Испытания начались со стрельбы ракетой CIRIT из турельной системы Roketsan, размещенной на USV. За выстрелом CIRIT, можно было наблюдать на большом экране, установленном на побережье.

После огневого испытания CIRIT было проведено еще одно огневое испытание – на этот раз с 12,7-мм дистанционно управляемым боевым модулем (RWS) производства Aselsan. И в этом случае цель также поразили с высокой точностью.

Командование ВМС Турции рассчитывает, что кроме функций огневой поддержки беспилотный корабль сможет выполнять такие задачи как ведение разведки и наблюдения. Командный пункт беспилотного корабля может быть развернут на десантных кораблях, фрегатах, корветах. Если корабли подобного типа будут поступать в эксплуатацию, они значительно увеличат боевую мощь турецкого флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
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