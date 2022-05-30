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Военное обозрение

CNN: Вашингтон принял решение поставить на Украину дальнобойные РСЗО

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Источник изображения: topwar.ru

Украина с большой долей вероятности все же получит дальнобойные реактивные системы залпового огня, Вашингтон готовится включить в список новой военной помощи РСЗО. Такую информацию распространяет CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.

По имеющейся информации, об увеличении пакета военной помощи и включении в него РСЗО будет объявлено на следующей неделе. Другие подробности пока не раскрываются. В то же время CNN отмечает, что Киев уже давно требует от Вашингтона поставок дальнобойных реактивных систем, способных, по мнению киевского режима, "изменить правила игры", поскольку американские РСЗО значительно превосходят по дальности стоящие на вооружении ВСУ.

Между тем агентство Рейтер сообщает, что в Вашингтоне все же опасаются передавать Украине дальнобойные системы из-за риска применения их по российской территории. В то же время американцы не вводят никаких ограничений в отношении передаваемого ВСУ оружия. По информации агентства, США и Украина провели ряд консультаций, во время которых до Киева были доведены риски эскалации конфликта в случае ударов по территории России.

У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов (вооружения)

- заявил представитель Госдепа США на условиях анонимности.

Отмечается, что в Киеве якобы заявили об отсутствии планов нанесения ударов по военным объектам на российской территории, подчеркнув, что для американских РСЗО найдется множество целей и на "оккупированной территории Украины".

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Страны
Россия
США
Украина
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