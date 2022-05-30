Войти
Вестник Мордовии

Танки Т-62М могут послужить для огневой поддержки войск

229
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Когда начинают обсуждать современное боевое использование средних танков Т-62М, вспоминается недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Сухопутные войска первого государства имели современные Т-90С и модернизированные Т-72М1 Aslan. В то же время в строю оставались не самые новые Т-55, Т-55А и даже Т-54Б.

Как у нас тогда отмечалось, эти боевые машины применялись исключительно на второстепенных участках фронта, где стороны ограничили свои действия, в основном, огневыми контактами.

Они перемещались за высокими земляными валами, вели огонь непрямой наводкой и практически не несли потерь.

Поэтому аналогичная тактика вполне применима и в отношении Т-62. Не принимая непосредственное участие в атаказ, они могут оказывать мощную огневую поддержку, возможно, порой заменяя самоходные артиллерийские орудия с легким бронированием.

К тому же всегда нужна техника для дежурства на блок-постах, для охраны различных объектов там, где современные танки использовать нерационально.

Опыт боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии продемонстрировал, что "шестьдесят вторые" являются очень простыми в эксплуатации боевыми машинами, которые легко восстановить в полевых условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Сирия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
04.10.2021
Т-90С Азербайджана превосходят все иранские танки, но их мало
29.09.2020
Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку
16.03.2016
Армия одной войны
03.06.2015
Проекция силы
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 04:56
  • 26909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 03:51
  • 6
Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут
  • 30.05 02:32
  • 89
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 30.05 00:41
  • 1
Ветеран «Альфы» разъяснил суть службы по контракту в России
  • 29.05 23:55
  • 1
ОДКБ — не бумажный тигр, а опасная для Запада сила
  • 29.05 23:35
  • 2
Арсеналы армии будут восполнены после завершения спецоперации на Украине - Борисов
  • 29.05 22:34
  • 8
Мэр Мелитополя: предприятия города могут выполнять оборонные заказы
  • 29.05 22:00
  • 7
Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной
  • 29.05 12:47
  • 57
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.05 11:14
  • 6
Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных
  • 29.05 05:15
  • 3
Шойгу: Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине
  • 28.05 19:17
  • 1
Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя
  • 28.05 19:14
  • 3
Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"
  • 28.05 16:32
  • 64
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 28.05 16:10
  • 8
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»