Танки Т-62М могут послужить для огневой поддержки войск

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Когда начинают обсуждать современное боевое использование средних танков Т-62М, вспоминается недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Сухопутные войска первого государства имели современные Т-90С и модернизированные Т-72М1 Aslan. В то же время в строю оставались не самые новые Т-55, Т-55А и даже Т-54Б.

Как у нас тогда отмечалось, эти боевые машины применялись исключительно на второстепенных участках фронта, где стороны ограничили свои действия, в основном, огневыми контактами.

Они перемещались за высокими земляными валами, вели огонь непрямой наводкой и практически не несли потерь.

Поэтому аналогичная тактика вполне применима и в отношении Т-62. Не принимая непосредственное участие в атаказ, они могут оказывать мощную огневую поддержку, возможно, порой заменяя самоходные артиллерийские орудия с легким бронированием.

К тому же всегда нужна техника для дежурства на блок-постах, для охраны различных объектов там, где современные танки использовать нерационально.

Опыт боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии продемонстрировал, что "шестьдесят вторые" являются очень простыми в эксплуатации боевыми машинами, которые легко восстановить в полевых условиях.