Американцы о помощи Украине: куда уходят наши деньги?

Как Вашингтон тратит ваши деньги на Украине?

Всего за два месяца объемы помощи США Украине достигли 53 миллиардов долларов, пишет American Thinker. Автор статьи задается вопросом, ответа на который пока нет и у других американских налогоплательщиков.

Раджан Лаад (Rajan Laad)

Если сказать, что Соединенные Штаты — глубоко разобщенная страна, это будет заметным преуменьшением.

Нет практически ни одного вопроса, в котором Штаты могли бы похвастаться абсолютным единодушием. Этот раскол заметнее всего проявляется в Вашингтоне, где демонстрация межпартийного сотрудничества — в принципе очень редкое явление.

Тем не менее, последние несколько месяцев мы как раз и наблюдаем это редкое единодушие. Но американские политики демонстрируют его не в отношении вопросов, касающихся непосредственно Соединенных Штатов, а в отношении страны, которая находится более чем за 9 тысяч километров от их берегов.

Ранее в мае Палата представителей одобрила законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов американских налогоплательщиков — 368 голосами против 57. Вчера выделение этой помощи одобрил и Сенат — 86 голосами против 11.

Это стало демонстрацией невиданной щедрости: Байден просил выделить Украине 33 миллиарда долларов, но в процессе было решено "подкинуть" еще 7 миллиардов. "Против" голосовали только члены Республиканской партии.

В марте и Палата представителей, и Сенат одобрили выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Всего за два месяца объемы помощи Украине достигли 53 миллиардов долларов.

Ранее Байден также отправил Украине вооружения на сумму в 3,9 миллиарда долларов, в том числе ракетные комплексы с лазерным наведением, противоартиллерийские РЛС, ракетные комплексы "Джавелин" и "Стингер", противотанковое оружие и разнообразные боеприпасы.

Примерно за месяц до начала российской операции Байден предоставил Украине "помощь в области безопасности".

Итак, а каковы же детали сорокамиллиардного пакета помощи Украине?

Более 4 миллиардов долларов из 40 — это "помощь в условиях катастроф международного масштаба", то есть эти средства предназначены для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины и других пострадавших стран (продовольствие и жилье).

Почти 15 миллиардов долларов в пакете предназначены для проведения оборонительных операций. Из них 6 миллиардов пойдут на предоставление Украине помощи в области безопасности (Ukraine Security Assistance), а 8,7 миллиарда — на пополнение запасов американского военного оборудования, поставляемого на Украину.

Более 100 миллионов долларов пойдут на реализацию инициатив по борьбе с терроризмом, распространением ядерного оружия и связанными с этим программ.

Более 350 миллионов потратят на помощь украинским беженцам и на поддержку других стран Восточной Европы.

Этот законопроект также подразумевает выделение сотен миллионов долларов на закупку ракет, других орудий, военных машин на гусеничном ходу, боеприпасов и летательных аппаратов.

Около 3,9 миллиарда долларов будут направлены на содержание американских военных, находящихся в Европе.

Примерно 2 миллиарда долларов предназначены для обеспечения долгосрочной поддержки союзников НАТО и программ Министерства обороны США по модернизации вооруженных сил.

Около 16 миллиардов выделяются на экономическую поддержку Украины, на оказание гуманитарной помощи в глобальных масштабах и на реализацию целого ряда международных программ.

Законопроект также предусматривает выделение еще 11 миллиардов долларов в рамках пакетов PDA (Presidential Drawdown Authority), которые позволяют Байдену предоставлять средства и услуги, не дожидаясь одобрения конгресса США.

Кроме того, почти 200 миллионов долларов уйдут на реализацию дипломатических программ Госдепартамента США — в ответ на ситуацию на Украине и в других странах, которые это конфликт затронул.

Около 110 миллионов долларов будут потрачены на строительство, обслуживание и обеспечение безопасности посольства.

Чтобы было понятнее, объемы военной помощи Соединенных Штатов Украине в конечном счете превзойдут объемы помощи, которую Вашингтон оказывал любой другой стране за последние два десятилетия. Сумма, выделяемая Украине окажется в два раза больше тех средств, которые Соединенные Штаты ежегодно тратили на войну в Афганистане — даже когда там находился американский контингент.

Любой гражданин, владеющий малым бизнесом, обязан фиксировать детали всех своих расходов, и Служба по внутреннему налогообложению может потребовать их для проверки.

Американское правительство отчитывается перед своим народом, — то есть оно должно отчитываться и перед этим конкретным предпринимателем. Требование, которое применяется к гражданину, должно применяться и к правительству. Правительство тратит средства, которые принадлежат этому гражданину. И у последнего есть право знать, где и как расходуются его деньги.

В законопроекте о помощи Украине необходимо было прописать механизм контроля над всеми этими расходами, а также требование раскрывать всю информацию касательно расходов. Но этого не сделали.

Сенатор Рэнд Пол (Rand Paul) попытался внести в текст законопроекта пункты о мерах контроля, чтобы обеспечить прозрачность расходования средств и подотчетность. Если бы законодателям было нечего скрывать, они поддержали бы инициативу Пола с таким же рвением, с каким и сам законопроект. Но этого не случилось, и похвальные усилия Пола были отвергнуты членами обеих партий.

Уровень коррумпированности как Украины, так и Соединенных Штатов при администрации Байдена делает это полное отсутствие подотчетности и прозрачности особенно пугающим.

Весьма вероятно, что тендеры и контракты на закупку и поставки разнообразных средств, прописанных в этом законопроекте, — от современных боеприпасов до продуктов питания — достанутся близким друзьям и родственникам тех, кто сейчас сидит в Вашингтоне. Нет никаких сомнений, что между политиками и частными подрядчиками установится некий негласный договор "ты — мне, я — тебе".

Но помимо этой пугающей своими масштабами растраты средств налогоплательщиков есть и другие опасности.

22 члена конгресса США от Республиканской партии открыто выразили сомнения в том, что администрация соблюдает требования Закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года, устанавливающего ограничения на объемы вооружения, которое правительство США может экспортировать в другие страны.

Вопросы конгрессменов остались без ответа.

Левое крыло, утверждавшее, что оно выступает против любых войн, промолчало. Шесть конгрессменов из The Squad ("Отряд") и сенатор Берни Сандерс, который тоже выступал против войн, охотно поддержали законопроект. Антивоенные группы, такие как Code Pink, тоже решили подчиниться.

Между тем даже ведущие СМИ, которые безусловно поддерживают линию демократов, признают, что отследить значительную часть вооружений, отправляемых на Украину, попросту невозможно.

Военный конфликт на Украине уже привлек более 20 тысяч иностранных бойцов. Разумеется, наемники не проходили соответствующую проверку перед отъездом на украинскую землю.

Вполне возможно, что некоторые из этих бойцов поехали на Украину либо чтобы украсть современное оружие для дальнейшего применения с неизвестными целями, либо чтобы продать его на черном рынке тому, кто предложит за него побольше. Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, в конечном счете получится, что американское правительство поспособствовало терактам на своей собственной земле.

Все граждане Соединенных Штатов должны быть глубоко обеспокоены не только той суммой, которую правительство готовится потратить на Украине, но и потенциальными негативными последствиями этого решения.

Тревожит также и то, что такие значительные средства расходуются именно в тот момент, когда сами Соединенные Штаты — из-за некомпетентного управления Байдена — сталкиваются с множеством серьезных проблем, в том числе высочайший за 40 лет уровень инфляции и кризис в цепочках поставок.

Не меньше пугает и то, как быстро и единодушно принимаются многие законопроекты — без дебатов, без вопросов, без поправок. Зато тех конгрессменов, которые посмели задать очевидные вопросы, тут же заклеймили агентами путинских пропагандистов. Подавляющее большинство ведущих СМИ продолжает активно поддерживать боевые действия, вместо того чтобы задавать вопросы.

Таким образом, всего за несколько месяцев Вашингтон втянул Соединенные Штаты в военный конфликт с ядерной державой Россией без каких-либо веских оснований; в конфликт, у которого нет конечной даты и конкретных целей.

Если это не грандиозный кризис, тогда что это?