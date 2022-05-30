США формируют новый альянс. На этот раз — против Китая

По мнению экспертов, альянс QUAD может сделать Россию и Китай более агрессивными

США возрождают политику сдерживания Китая, пишет Anadolu. По мнению турецких экспертов, Четырехсторонний диалог по безопасности по численности и военной структуре еще далек от НАТО, но может эволюционировать в ее сторону.

Гюльсюм Инджекая (Gülsüm İncekaya)

Эксперты утверждают, что возможные действия США в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности "QUAD" могут побудить Россию и Китай проводить более агрессивную политику.

Эксперты в области международных отношений в беседе с корреспондентом "Анадолу" прокомментировали визит президента США Джо Байдена в Японию, а также альянс QUAD, в который входят США, Япония, Австралия и Индия. По их словам, США возрождают политику "сдерживания Китая".

Проректор Стамбульского университета Айдын, профессор Ахмет Касым Хан (Ahmet Kasım Han) обратил внимание на тот факт, что США уже давно говорили об альянсе QUAD, но не могли претворить его в жизнь в силу конъюнктурных причин. "Лишь один пункт пропагандистской речи Джорджа Буша-младшего до президентства касался внешней политики, — говорит эксперт. — И этим пунктом был Китай, а не Ближний Восток. В этой речи Буш сделал упор на политике сдерживания Китая. Иными словами, в начале XXI века на вершине американской повестки в области безопасности и внешней политики на самом деле был Китай. Однако теракт 11 сентября, Афганистан, война в Ираке, глобальные экономические и внутренние события заставили США отказаться от шагов в этом направлении".

Ахмет Касым Хан подчеркнул, что одним из наиболее конкретных шагов, реализованных США относительно азиатской оси, стало формирование QUAD, с помощью которого США не только сократили свои военные расходы, но и привлекли на свою сторону другие силы в противостоянии с Китаем.

Обращая внимание на присутствие Японии в альянсе, Хан отметил, что Токио взял на себя миссию, аналогичную той, которую играла Германия во время холодной войны.

"В период холодной войны Германия стала фронтом между Варшавским договором и НАТО, — продолжает эксперт. — Более того, в то время Германия сначала была принята в альянс — при скептическом отношении таких союзников, как Франция, — а затем и вооружена. Потерпевшая поражение в войне страна, которая к тому же была ее зачинщиком, в мае 1955 года, — то есть менее, чем через десять лет после войны, — была сделана Соединенными Штатами одним из важнейших элементов сдерживания Советского Союза. Сейчас США делают то же самое с Японией, которая уже обладает весьма значительной военной мощью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путем дальнейшего усиления и оправдания этой мощи США пытаются вывести Японию на поле боя в противовес Китаю".

"QUAD может превратиться в альянс сдерживания Китая"

Проректор отметил, что QUAD нельзя сравнивать с НАТО с точки зрения членов и военной структуры, но при этом можно вести речь о вероятности его эволюции в сторону аналогичной организации.

"НАТО была создана для того, чтобы уравновесить и обтесать Советский Союз. QUAD же является новым образованием. Число стран-членов невелико, а кроме того, военный потенциал еще не на таком уровне. Однако его политический вес важен", — пояснил Ахмет Касым Хан.

Подчеркнув, что, если альянс QUAD не будет проводить взвешенную политику, это сблизит Россию и Китай друг с другом, несмотря на конфликт интересов между ними, эксперт продолжил: "Китай является важной частью международного экономического порядка. Китай не та страна, которую можно позиционировать при таком же подходе, как Советский Союз, в изоляции от остального мира. Цель QUAD — сдерживание Китая, установление и поддержание порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с интересами США и их союзников. Теперь, если этот баланс будет утрачен, Китай и Россия отбросят в сторону конфликт интересов между ними и начнут действовать сообща. Пекин и Москву подталкивают ко все большему отчуждению и в конечном счете к более агрессивному поведению".

"Посредством QUAD Китай пытаются приструнить"

Преподаватель кафедры международных отношений Университета имени Сулеймана Демиреля, доктор Умит Алперен (Ümit Alperen), в свою очередь, отметил, что, хотя масштаб визита Байдена в Японию и объясняют формулировками вроде "экономическое сотрудничество", "цепочки поставок в связи с эпидемией COVID-19", "действия России в отношении Украины", главная его цель — возрождение политики по ограничению позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Говоря о том, что операция России на Украине положила начало психологической войне между Китаем и США, Алперен выразил следующее мнение: "Пекин в 2021 году одержал верх над Вашингтоном в мировом масштабе. На данный момент, судя по всему, складывается обратная ситуация. США своими заявлениями и ходами на базе QUAD пытаются как захватить психологическое превосходство, так и в некотором смысле приструнить Китай. По сути, в каком-то смысле хотят, чтобы о Китае говорили больше негатива. Здесь, очевидно, также присутствует определенная провокация".

По словам эксперта, политика США по сдерживанию Китая далека от рациональности и требует серьезных затрат. Далее он продолжил: "Сосредоточение армии и флота в регионе в соответствии с политикой сдерживания приносит только затраты, а не результаты. Время работает против США, в пользу Китая. Вместо этого США могли бы действовать в отношении России и Китая несколько более политически, пробивать бреши вокруг этих стран, то есть подрывать стабильность, создавать новые кризисные точки и истощать энергию России и Китая во внешней политике. Однако, если США будут проводить агрессивную политику, Пекину и Москве, возможно, придется сблизиться и действовать сообща".

Умит Алперен подчеркнул, что в результате усилий США, которые в 2017 году заняли более жесткую позицию по отношению к Китаю, QUAD попытались усилить путем его превращения в четырехсторонний альянс, при этом через подписание множества соглашений предпринимается попытка укрепить его экономическую структуру.

Обращая внимание на тот факт, что Япония говорит о необходимости поддерживать QUAD экономически, эксперт сказал: "Иными словами, с их точки зрения, это должна быть не столько политическая, сколько экономическая сила. Поэтому QUAD выступает больше как экономический альянс. Диалоговый форум, инициированный в 2007 году между США, Австралией, Индией и Японией, в 2017 году был преобразован в “четырехсторонний альянс”. На данный момент к этому альянсу готовы присоединиться еще семь азиатских стран. Может ли увеличиться количество членов данного альянса, превратится ли он в блок наподобие НАТО, повысив свою военную мощь, — это покажет время".