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США одобрили продажу 23 вертолетов Египту на 2,6 миллиарда долларов

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CH-47F Chinook Block II
CH-47F Chinook Block II.
Источник изображения: Boeing

Соединенные Штаты одобрили продажу 23 военно-транспортных вертолетов Египту на сумму 2,6 миллиарда долларов. Об этом заявило агентство по оборонному сотрудничеству США, передает ТАСС.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную продажу правительству Египта вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,6 миллиарда долларов», — отмечается в сообщении.

Агентство по оборонному сотрудничеству, являющееся структурой Пентагона, уведомило о принятом решении конгресс США.

Ранее стало известно, что американские военные начали эксплуатацию тяжелого транспортного вертолета Sikorsky CH-53K King Stallion. Корпус морской пехоты (КМП) США принял на вооружение CH-53K, который является самым большим вертолетом с одним несущим винтом в арсенале Соединенных Штатов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Sikorsky Aircraft
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