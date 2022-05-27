Российский плазменный ракетный двигатель VERA прошёл испытания и готов к работе в космосе.

Сотрудники лаборатории плазменных ракетных двигателей института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ по завершении огневых испытаний установки в составе наноспутника формата CubeSat 3U пришли к выводу, что плазменная двигательная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly) полностью готова к эксплуатации в реальных космических полётах.
Испытания позволили ученым проверить электромагнитную совместимость двигателя с остальными системами космического аппарата. Приемник автоматической идентификационной системы (AIS), антенна которого попадает в зону действия плазменной струи двигателя, вызывал большие опасения исследователей.
В этом году два плазменных двигателя полетят на ракете «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту. Они должны будут развести наноспутники, занимающиеся отслеживанием перемещения морских судов в орбитальной плоскости для увеличения площади наблюдения.
Если тестовые аппараты успешно пройдут испытания на орбите, в будущем может быть создана группировка из десятков наноспутников, которая ежедневно будет собирать и передавать в центр управления данные о перемещении всех гражданских судов по всей площади Земли.