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Российский плазменный ракетный двигатель VERA прошёл испытания и готов к работе в космосе

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Российский плазменный ракетный двигатель VERA прошёл испытания и готов к работе в космосе
Российский плазменный ракетный двигатель VERA прошёл испытания и готов к работе в космосе.
Источник изображения: ixbt.com

Сотрудники лаборатории плазменных ракетных двигателей института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ по завершении огневых испытаний установки в составе наноспутника формата CubeSat 3U пришли к выводу, что плазменная двигательная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly) полностью готова к эксплуатации в реальных космических полётах.

Испытания позволили ученым проверить электромагнитную совместимость двигателя с остальными системами космического аппарата. Приемник автоматической идентификационной системы (AIS), антенна которого попадает в зону действия плазменной струи двигателя, вызывал большие опасения исследователей.

По результатам испытаний мы не выявили никакого негативного влияния двигателя на системы спутника. Ни во время испытаний, ни при последующей тщательной проверке в лаборатории изготовителя мы не обнаружили никаких поломок или сбоев в работе электронных компонентов. Это значит, что двигательная установка полностью готова к эксплуатации в реальных космических полётах. — Руководитель лаборатории плазменных двигателей Института ЛаПлаз Игорь Егоров.

В этом году два плазменных двигателя полетят на ракете «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту. Они должны будут развести наноспутники, занимающиеся отслеживанием перемещения морских судов в орбитальной плоскости для увеличения площади наблюдения.

Если тестовые аппараты успешно пройдут испытания на орбите, в будущем может быть создана группировка из десятков наноспутников, которая ежедневно будет собирать и передавать в центр управления данные о перемещении всех гражданских судов по всей площади Земли.

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Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
Союз-2 РН
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