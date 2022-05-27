Необычный дрон-амфибия сэкономит энергию, приклеиваясь к различным поверхностям

Дрон-прилипала

Необычный дрон-амфибию разработали ученые китайского Университета Бэхай, Имперского лондонского колледжа и швейцарского исследовательского института Empa: он может летать, затем нырять в воду, после чего стремительно выныривать из-под воды и вновь устремляться в небо.

Чтобы «перевести дух», а точнее сэкономить заряд батареи, дрон способен «приклеиваться» к любой горизонтальной поверхности с помощью специального силиконового диска. Его идею разработчикам подсказала рыба-прилипала, которая благодаря особой присоске на голове цепляется к более крупным морским животным и питается их объедками. Дрон летает, как обычный квадрокоптер, но оказавшись под водой, превращается в субмарину, после чего может вновь вынырнуть и продолжить полет. На эти превращения у него уходит не более 0,35 секунды, что является своеобразным рекордом. Под поверхностью воды дрон переводит свои пропеллеры в специальное положение, которое позволяет ему передвигаться и выполнять различные операции — в частности, заниматься поиском подводных объектов с помощью бортовой камеры.

Рыба-прилипала

На случай возникновения проблем со связью в подводном положении дрон способен действовать в автономном режиме. В крайнем случае он может на короткое время «выпрыгнуть» из воды, чтобы отправить сигнал оператору, используя сети 5G или Wi-Fi. Присоска в верхней части корпуса — это своеобразный бонус при работе на суше. Дрон может воспользоваться ей для того, чтобы не тратить впустую заряд батареи, когда нет работы. Уникальный беспилотник станет незаменимым помощником океанологов и служб спасения и сможет использоваться для мониторинга окружающей среды и промышленных инспекций.