Войти
Техкульт

Необычный дрон-амфибия сэкономит энергию, приклеиваясь к различным поверхностям

77
0
0

Дрон-прилипала

Необычный дрон-амфибию разработали ученые китайского Университета Бэхай, Имперского лондонского колледжа и швейцарского исследовательского института Empa: он может летать, затем нырять в воду, после чего стремительно выныривать из-под воды и вновь устремляться в небо.

Чтобы «перевести дух», а точнее сэкономить заряд батареи, дрон способен «приклеиваться» к любой горизонтальной поверхности с помощью специального силиконового диска. Его идею разработчикам подсказала рыба-прилипала, которая благодаря особой присоске на голове цепляется к более крупным морским животным и питается их объедками. Дрон летает, как обычный квадрокоптер, но оказавшись под водой, превращается в субмарину, после чего может вновь вынырнуть и продолжить полет. На эти превращения у него уходит не более 0,35 секунды, что является своеобразным рекордом. Под поверхностью воды дрон переводит свои пропеллеры в специальное положение, которое позволяет ему передвигаться и выполнять различные операции — в частности, заниматься поиском подводных объектов с помощью бортовой камеры.

Рыба-прилипала

На случай возникновения проблем со связью в подводном положении дрон способен действовать в автономном режиме. В крайнем случае он может на короткое время «выпрыгнуть» из воды, чтобы отправить сигнал оператору, используя сети 5G или Wi-Fi. Присоска в верхней части корпуса — это своеобразный бонус при работе на суше. Дрон может воспользоваться ей для того, чтобы не тратить впустую заряд батареи, когда нет работы. Уникальный беспилотник станет незаменимым помощником океанологов и служб спасения и сможет использоваться для мониторинга окружающей среды и промышленных инспекций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.06.2021
Источник: истребитель Су-57 будет способен вести до четырех беспилотников "Охотник"
13.01.2020
Израиль осваивает лазерное оружие
03.08.2018
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
30.12.2015
ПЗРК, который не промахивается, создадут в России
28.12.2015
«Хантеры» покинули армию США
04.09.2012
От авиапрома ждут меньшего
29.08.2012
Инстинкт противостояния
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 01:26
  • 26819
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.05 00:45
  • 43
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 26.05 22:54
  • 61
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 26.05 22:13
  • 10
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 26.05 22:08
  • 2
Источник: силы Средиземноморской эскадры РФ следят за учениями НАТО "Щит Нептуна - 2022"
  • 26.05 21:57
  • 2
«В военкоматах нет отбоя от желающих". В России разрешат служить по контракту до 65 лет
  • 26.05 18:03
  • 1
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 26.05 17:33
  • 1
Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря
  • 26.05 17:28
  • 1
Украина получила партию ударных вертолётов советского производства Ми-24 из наличия ВС Чехии
  • 26.05 17:17
  • 1
Российские войска уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье
  • 26.05 16:55
  • 1
В России к 2023 году появится технология создания твердосплавного инструмента для ОПК
  • 26.05 13:18
  • 18
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 26.05 06:10
  • 4
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 26.05 06:07
  • 3
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов