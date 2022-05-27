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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Ульяновские авиастроительные предприятия расширяют производства

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На «АэроКомпозит-Ульяновск»
На «АэроКомпозит-Ульяновск».
Источник изображения: uacrussia.ru

19 мая 2022 года заместитель генерального директора по гражданской авиации ПАО «ОАК» - генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский в рамках рабочей поездки посетил АО «АэроКомпозит-Ульяновск» и обсудил с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских по вопросам развития и обеспечения кадрами авиаотрасли.

«Перед нами стоят задачи по наращиванию производства и большие планы по развитию АО «АэроКомпозит-Ульяновск». Цель – к 2027 году выйти на изготовление композитного крыла для 36 самолетов в год. Для этого потребуется покупка дополнительного оборудования, производственный оснастки и, конечно, увеличение персонала до 50% к текущей численности: с 800 до 1200 сотрудников», – отметил Андрей Богинский.

АО «АэроКомпозит-Ульяновск», являясь высокотехнологичным предприятием и крупным работодателем региона, занимается изготовлением крыла для нового отечественного пассажирского самолета МС-21.

«Сегодня в Ульяновской области развитию авиастроительных предприятий уделяется особое внимание с учетом тех масштабных задач, которые перед ними ставит государство. Мы понимаем важность реализации программы МС-21 для обеспечения потребностей пассажирских авиаперевозок. Мы со стороны региона готовы включиться в процесс подготовки кадров для обеспечения возрастающих потребностей наших ключевых авиационных предприятий - АэроКомпозит и Авиастар. Мы поддерживаем переобучение сотрудников, способствуем созданию условий для комфортного их проживания», – рассказал Алексей Русских.

В Ульяновской области разрабатываются меры для обеспечения рабочими кадрами предприятия авиастроительной отрасли. Сформирована программа по релокации кадров для потребностей предприятий ОАК на территории региона. К примеру, для филиала ПАО «Ил» - Авиастар будет компенсироваться до 80% затрат, связанных с перевозкой сотрудников до места работы и до 50% затрат на размещение, если жители разных муниципальных образований будут работать на авиапредприятии вахтовым методом. На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 10 млн руб. Также в регионе функционирует один из лучших в стране Межрегиональных центров компетенций на базе авиационного колледжа. Учреждение готовит квалифицированные кадры для авиастроительных предприятий.

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  • В новости упоминаются
Компании
Ил
ОАК
Проекты
МС-21
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