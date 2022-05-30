Ветеран не значит бывший

На выставке вооружений и военной техники, организованной в Государственной думе РФ по инициативе РОО «Ветераны ВТС». Фото «Рособоронэкспорт» 2013 год.

Специалисты по военно-техническому сотрудничеству остаются в строю и на пенсии

20 лет назад в Москве была образована некоммерческая организация ветеранов внешних экономических организаций по военно-техническому сотрудничеству, 28 июня 2002 года Главным управлением Министерства юстиции России по городу Москве зарегистрированы ее учредительные документы. О причинах и особенностях создания организации, об основных направлениях деятельности и их результатах ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал президент Региональной общественной организации «Ветераны ВТС» Анатолий АКСЕНОВ.

– Анатолий Викторович, какую цель преследует организация, объединяющая ветеранов военно-технического сотрудничества?

– Работа системы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами напрямую влияет на развитие самих оборонно-промышленных предприятий, корпораций, объединений, их смежников.

Я избран общим собранием на должность президента нашей организации в 2013 году, но в системе ВТС проработал более 30 лет.

Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, перенесемся в период начала 90-х годов – критический период становления современной России. Под факторами внешнего давления и попыток скоропалительных решений внутренних экономических и социальных проблем в СССР в декабре 1991 года было де-юре упразднено великое государство. Рухнула вся система государственного управления оборонно-промышленным комплексом и система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Начался правовой и организационный хаос как в этой сфере, так и в других областях государственной деятельности.

Советская система ВТС, выстроенная и успешно функционирующая в Советском Союзе с 1953 года, опиралась на два главка – Главное инженерное управление и Главное техническое управление МВЭС, которые плотно взаимодействовали с десятками зарубежных стран. К концу 80-х годов мы достигли рекордных объемов поставок на экспорт вооружения и военной техники, оказания технического содействия иностранным заказчикам по передаче технологий лицензионного производства, созданию объектов специального назначения за рубежом (это заводы, мастерские, аэродромы, узлы связи, центры подготовки специалистов). Только вдумайтесь: годовой объем – более 21 млрд долл. США. И эта система подверглась коренной реорганизации.

Как грибы после дождя, стали образовываться посреднические структуры – концерн «Антей», «Воентех», другие конторы порой откровенно криминального характера. Можно отметить поспешность в назначении и смене руководства правопреемников ГИУ и ГТУ (Объединение «Оборонэкспорт», затем госкомпания «Росвооружение»), директора которых в период с 1992 по 2000-й год поменялись 11 раз!

Вместо системы подготовки квалифицированных кадров в этой специфической области пришла практика назначения на должности новых руководителей, не имевших соответствующего опыта, но близких к властным структурам. В результате объемы военно-технического сотрудничества с 21 млрд долл. упали до 2 млрд долл. в 1999 году, то есть почти в десять раз.

Отсюда возникла актуальная предпосылка к объединению ветеранов ВТС ради защиты национальных интересов России. Именно такая цель тогда ставилась. Мы остро ощущали необходимость разработки закона Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами, который бы четко определил цели и принципы этого сотрудничества, систему государственного управления военно-техническим сотрудничеством, ответственность организаций, субъектов и участников этого сотрудничества, а также установил бы надлежащий порядок в этой специфической сфере международных отношений.

– Разве у нас торговля оружием не была законодательно регламентирована во времена СССР?

– В Советском Союзе такая деятельность регламентировалась постановлениями правительства, но ситуация в России требовала более высокой законодательной базы. По поводу термина «торговля оружием», который вы упомянули… Знаете, еще в начале перестройки, в 1991 году, на одном из важных совещаний у первого заместителя министра внешних экономических связей адмирала Юрия Павловича Гришина один из будущих руководителей объединения «Оборонэкспорт» предложил, чтобы в новом законодательстве вместо действовавшего тогда термина «военно-техническое сотрудничество» был введен рыночный термин «торговля оружием». Юрий Павлович резко прервал этого «рыночника» и сказал буквально следующее: «торговля оружием во всем мире глубоко аморальна! И к тому же это понятие, очевидно, не имеет идейной основы». Более к вопросу ревизии термина «военно-техническое сотрудничество» не возвращались. Этот термин был принят в руководящих документах, а затем, по выходе Федерального закона № 144 от 17 июля 1998 года, установлен законодательно.

Поэтому главной предпосылкой образования РОО «Ветераны ВТС» можно считать необходимость разработки предложений по нормативному сопровождению этой деятельности, по защите жизненных интересов как ветеранов, так и действующих работников в этой сфере. Для мобилизации усилий по квалифицированному решению этой задачи необходимо было сконцентрировать интеллектуальные ресурсы, знания в этой сфере в форме организации, члены которой обладают де-факто необходимыми компетенциями.

– Когда мы говорим про компетенции, опыт и знания, уже можно понять, что в вашу структуру пришли люди, непосредственно занимавшиеся военно-техническим сотрудничеством или работавшие в странах, куда поставлялись наша техника и вооружения. И все же кто стал основой кадрового состава организации «Ветераны ВТС»?

– Основой кадрового состава стали бывшие руководители и наиболее опытные работники Главного инженерного и Главного технического управлений МВЭС СССР, упраздненных сразу после распада Союза, а также отдельные руководители ГКЭС СССР – Яков Петрович Рябов, в 1984–1986 годах заместитель председателя Совета Министров СССР; Константин Фёдорович Катушев, с 1985 по 1988 год председатель ГКЭС СССР, в 1988–1991 годы – министр внешних экономических связей СССР; Юрий Павлович Гришин, в 1969–1974 годы заместитель председателя ГКЭС СССР, в 1975–1984 годы начальник Главного инженерного управления. Именно эти кадры обладали всей полнотой компетенции в рамках военно-технического сотрудничества СССР и адаптации этой деятельности к новым социально-экономическим условиям, которые складывались в России. Большинство этих кадров прошли военную службу на старших военно-технических должностях и были действующими кадровыми специалистами – офицерами, ранее прикомандированными из рядов Министерства обороны в ГКЭС для дальнейшего прохождения военной службы.

Многие из руководящих кадров в начале 90-х были уволены из рядов Вооруженных сил в запас или отставку (Гришин, Власов, Краснов и другие). Этот золотой фонд и стал основой кадрового состава будущей ветеранской организации, носителем ее моральных ценностей и трудовых традиций.

– Кто стал учредителем организации?

Состав учредителей нашей организации не случаен. Это общественные организации ветеранов внешней разведки, ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности президента, общероссийская «Академия проблем безопасности обороны и правопорядка». Все эти организации, их базовые структуры так или иначе принимали и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве, его информационном и специальном сопровождении.

– Учитывая специфику целей и задач РОО «Ветераны ВТС», их «чувствительность» в публичном поле темы ВТС, трудно, наверное, было учредить вашу организацию и пройти бюрократические барьеры?

– В то время государство уже регламентировало создание общественных организаций. Безусловно, закрытость самой темы военно-технического сотрудничества в СССР вносила трудности в рассмотрение и согласование учредительных документов в министерствах и ведомствах. Все это требовало дополнительных разъяснений, особенно перед законодателями – депутатами Государственной думы, представителями силовых структур. Неоценимую помощь в решении «тонких» вопросов будущей деятельности РОО «Ветераны ВТС» оказали члены комитета Госдумы по обороне и прежде всего маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов. Компетентность и выдающиеся способности маршала убеждать своих оппонентов и коллег из депутатского корпуса и профильных ведомств определили оперативность и успешность согласования, а также и утверждения необходимых документов. Все члены нашей организации, кто его знал лично, хранят светлую память об этом замечательном человеке, который был избран первым почетным президентом РОО «Ветераны ВТС».

Из создателей и первых руководителей организации, кроме того, следует особо отметить Сергея Николаевича Краснова, Эдуарда Викторовича Максимова – первого генерального директора организации, а также Юрия Александровича Куприянова.

– Какие основные мероприятия и результаты работы организации вы могли бы донести до широкой общественности?

– Здесь особых секретов нет. Мы часто выступаем с инициативами проведения юбилейных мероприятий на государственном уровне, таких как подготовка и празднование круглых дат системы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, которая берет свое начало от 1953 года, с момента создания Главного инженерного управления. В рамках этих мероприятий мы выпускаем памятные медали, знаки, сувениры, обеспечиваем ветеранов подарками, участвуем в проведении торжественных заседаний, концертов, в подготовке документальных видеофильмов, посвященных этим юбилеям.

Мы подготовили и издали несколько книг. Среди них сборник «Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами – 50 лет», фундаментальный труд «ВТС России», обобщивший опыт военно-технического сотрудничества нашей страны за 100 лет. Кстати, этот труд выдержал два издания, второе было переведено на английский язык. Книга была высоко оценена – получила первый приз на конкурсе ФСВТС России «Золотая идея» в номинации «За пропаганду военно-технического сотрудничества».

Вообще, мы внимательно относимся и стараемся поддерживать выпуск книг-воспоминаний наших товарищей – ветеранов ВТС. Время неумолимо, люди уходят и уносят с собой уникальные компетенции, наработанные в условиях, которые могут и повториться. Как гласит старая поговорка – Verba volant, scripta manent. Среди таких книг, изданных при нашей поддержке, отмечу сборник «Ветераны ВТС», книги Геннадия Борисовича Харитонова «Багдадские заморозки», «Служил Советскому Союзу» и «На волоске от третьей мировой», книгу Аркадия Дмитриевича Чирятникова «На службе Отечеству», альбом о создании специальных объектов за рубежом «От ОТС до генерального подряда», вышедший к 50-летию образования ГТУ ГКЭС в 2018 году. Есть и другие.

Мы выступаем инициаторами представления к награждению ветеранов государственными, ведомственными и общественными наградами Российской Федерации. Учредили почетный знак «За заслуги», которым награждаются люди, внесшие большой вклад в развитие ВТС России и в деятельность нашей организации. Оказывается разносторонняя социальная помощь, помогаем по медицинской линии. С удовлетворением отмечу, что во всех наших делах мы обычно находим поддержку Рособоронэкспорта, с руководством которого у нас традиционно добрые отношения, и мы всегда откликаемся на их приглашения.

Девять лет назад мы провели большую работу по подготовке и обоснованию предложений установить на государственном уровне памятную дату – День работника системы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Данная инициатива изначально была поддержана всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отправила соответствующее предложение в Кремль сразу после празднования 60-летия образования системы ВТС в нашей стране. Однако до настоящего времени по неизвестным нам причинам инициатива остается не реализованной. А ведь именно военно-техническое сотрудничество как область международных отношений, возглавляемая президентом России, с начала двухтысячных годов и до настоящего времени является одной из самых успешно и динамично развивающихся отраслей нашей страны, несмотря на длительное санкционное давление наших недобросовестных конкурентов!

– Ваша работа ограничивается Московским регионом или выходит за его пределы?

– Например, недавно на нас вышли общественники из Пермского края, в поселке Чернушки директор местной школы создает музейную экспозицию, посвященную их земляку – уроженцу этого населенного пункта – адмиралу Гришину Юрию Павловичу. Оказывается, там помнят этого замечательного человека и хорошо знают, каких высот в сфере военно-технического сотрудничества он достиг. Мало того, его именем назвали улицу и с удовольствием сообщили нам об этом. Мы тепло отреагировали на эту новость, собрали личные вещи Юрия Павловича, китель, фуражку, награды, книгу, где о нем есть упоминания, и отправили в местный музей. Пусть ребята изучают, гордятся, берут пример со своего земляка.

Кстати, о деловых связях – наша организация является коллективным членом Российского Союза ветеранов, который возглавляет генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, взаимодействуем с ветеранской организацией МИДа…

– У организации весьма активная жизнь. Это действительно можно назвать воспитанием подрастающего поколения. Ну и в завершение традиционный вопрос: расскажите о планах на перспективу.

– Члены нашей организации, которые всю жизнь вели активную деятельность, не привыкли сидеть сложа руки. Сейчас трудно строить планы на отдаленную перспективу, поскольку ситуация в мире очень непростая. Хотя многие мои товарищи помнят и более трудные времена, из которых наша страна вышла с достоинством! Видит Бог – мы в свое время делали все возможное, а зачастую и невозможное, чтобы сейчас система ВТС чувствовала себя уверенно и развивалась.

Наша работа в ближайший год будет направлена на подготовку и осуществление мероприятий, связанных с приближающимся 70-летием отечественной системы военно-технического сотрудничества, который мы будем отмечать в мае 2023 года. Также планируются к выпуску новые публикации, касающиеся практики успешной работы ветеранов за рубежом. Надеюсь, наш опыт будет интересен молодым работникам сферы ВТС и востребован в нынешних условиях деятельности.

Думаем над тем, чтобы организовать подписку ветеранам на периодические печатные издания, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от информационного поля. Ведь не всегда пожилому человеку удается уследить за быстрым потоком новостей на телевизионном канале, а газета в этом отношении гораздо привычнее – можно ее взять и не спеша изучить интересные публикации.

Не будем забывать и про социальную поддержку ветеранов, компенсации затрат на лечение и протезирование, которое не входит в пакеты страхования, а также на покупку дорогостоящих лекарств. Кстати, руководство Рособоронэкспорта пошло нам навстречу в вопросах расширения объема медицинского страхования ветеранам ВТС, которые испытывали с этим трудности, за что мы очень признательны.

– Что бы вы хотели пожелать в день юбилея своим товарищам?

– Прежде всего хотел бы высказать слова благодарности руководству Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, руководителям госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта за добрые отношения и поддержку, которую мы всемерно ощущаем.

В последние пару лет нам трудно собраться вместе, приходится общаться чаще по телефону и другим средствам связи. Всем ветеранам военно-технического сотрудничества, не только членам нашей организации, я хочу сегодня пожелать крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, внимания, заботы и любви близких людей, чего никогда не бывает слишком много. Ну и, конечно, пожелать долгой и плодотворной работы нашей общественной организации!

Вероятно, в своем вопросе вы имели в виду возможные комментарии относительно внешнеполитической ситуации, которая разворачивается на наших глазах? Пусть эти комментарии делают политики, отмечу только одно…

Я всегда любил изучать историю и часто привожу исторические примеры. Император Александр III однажды заметил, что у России всего два верных союзника – армия и флот. На протяжении столетий нам не раз приходилось убеждаться в правоте этого суждения. Да, в последние 50 лет были времена, когда мы теряли каких-то партнеров, но зато потом приобретали новых. Полагаю, запас прочности у нас достаточно большой, чтобы выдержать и не такой прессинг, а нынешние руководители системы ВТС найдут решения, чтобы с достоинством выйти из всех затруднительных ситуаций и двигаться вперед.

И еще одна мысль… Вашу газету наверняка читают многие работники сферы военно-технического сотрудничества. Полагаю, общее количество российских специалистов, занятых в сфере разработки, производства и поставок на экспорт отечественной высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения, превышает полтора миллиона человек. Хочу выразить надежду, что к 70-летнему юбилею отечественной системы ВТС, который мы должны отметить в 2023 году, профессиональный праздник – День работника системы военно-технического сотрудничества – будет все-таки утвержден на государственном уровне. Это стало бы самым лучшим подарком всем этим людям, чьими руками и умами создана целая отрасль, приносящая в казну государства немалую прибыль и способствующая развитию оборонно-промышленного комплекса России.

От коллектива Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и от меня лично примите искренние поздравления по случаю 20-летия со дня образования региональной общественной организации «Ветераны ВТС».

Успешное развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами опирается на преемственность опыта и нерушимых традиций членов организации.

Благодаря вашему бескорыстному труду сегодня система ВТС представляет собой хорошо отлаженный механизм, учитывающий многочисленные нюансы и тонкости внешнеторговой деятельности.

Наработанные вами за десятилетия связи и доверительные отношения с иностранными партнерами позволяют ежегодно расширять географию ВТС, обеспечивать лидирующие позиции Российской Федерации на мировом рынке вооружений.

Ваши знания и навыки остаются востребованными новым поколением сотрудников системы ВТС. Выступая наставниками в вопросах патриотического воспитания и передачи накопленного опыта молодежи, РОО «Ветераны ВТС» проявляет искреннюю заботу и о бывших сотрудниках системы ВТС, отдавая дань уважения заслуженным ветеранам, оказывая им неоценимую поддержку.

В этот знаменательный день желаю руководству РОО «Ветераны ВТС» и всем ветеранам системы военно-технического сотрудничества крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения государственным интересам Российской Федерации!

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Д.Е. Шугаев

Уважаемые ветераны военно-технического сотрудничества!

От всей души поздравляю вас с 20-летием региональной общественной организации «Ветераны ВТС»!

Ваша организация объединяет достойных людей, посвятивших свою жизнь становлению и развитию отечественной системы военно-технического сотрудничества. Пройденный вами служебный и трудовой путь вызывает всеобщее уважение и восхищение, а проделанная работа была пропитана духом товарищества, чувством истинного патриотизма и ощущением колоссальной ответственности за порученное дело.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные людям вашего поколения, являются примером для нынешних работников сферы военно-технического сотрудничества.

Выражаю вам, дорогие друзья, глубокую признательность за мудрость и опыт, за добрые дела, за труд, вложенный вами в развитие отечественной системы ВТС.

Заместитель министра обороны Российской Федерации А.В. Фомин

Дорогие друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой – 20-летием образования РОО «Ветераны ВТС»!

В 2002 году региональная общественная организация объединила активных и целеустремленных людей, миссией которых стало оказание социальной помощи и поддержка ветеранов, сохранение знаний и передача опыта молодым работникам ВТС.

Важно, что многие из вас проработали в системе военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вдвое больше, чем тот юбилей, который мы сегодня отмечаем.

Долгие годы с помощью ваших знаний, опыта и верных действий выстраивались отношения в военно-технической сфере с дружественными странами, создавался фундамент для прочных межгосударственных отношений, закрепленных сегодня в важных стратегических партнерствах.

Вы стали настоящими первопроходцами по линии военно-технического сотрудничества. Именно вам пришлось закладывать методологические и законодательные основы системы ВТС, открывать и осваивать новые зарубежные рынки высокотехнологичной продукции.

Благодарю всех, кто стоял у истоков создания общественной организации «Ветераны ВТС», кто, несмотря на солидный возраст, эффективно трудился и трудится в дочерних структурах госкорпорации «Ростех» в качестве консультантов и советников.

Желаю всем ветеранам ВТС крепкого здоровья, оптимизма и долголетия!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше добрых и счастливых дней!

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезов

Уважаемые ветераны военно-технического сотрудничества!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 20-летием региональной общественной организации «Ветераны ВТС»!

Большую часть своей жизни вы посвятили налаживанию экономических и военно-технических связей России с дружественными государствами.

Ваши знания, огромный опыт и обширные деловые связи по всему миру в течение многих лет на практике помогали решать непростые задачи в области военно-технического сотрудничества.

Многие из вас оказывали существенную консультативную и методическую помощь в выстраивании российского законодательства в области военно-техническом сотрудничестве, проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления этого сотрудничества.

Заслуживает большого уважения забота организации о ветеранах военно-технического сотрудничества, стремление обеспечить им достойную жизнь. Приоритетом РОО «Ветераны ВТС» всегда были и остаются защита прав и законных интересов своих участников, их социальная и финансовая поддержка, медицинское обеспечение.

Рособоронэкспорт неизменно поддерживает любую действенную помощь людям, стоящим у истоков ВТС, чтит заложенные ими традиции и помнит их огромный вклад в дело, которое мы сегодня продолжаем.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» А.А. Михеев

Дмитрий Литовкин