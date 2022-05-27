Объединенная судостроительная корпорация и СТАНКИН заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный и подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между корпорацией и вузом.

Подписание состоялось в день открытия 22-й международной специализированной выставки «Металлообработка-2022» на площадке ЦВК «Экспоцентр». Соглашение предусматривает реализацию пилотного проекта по созданию автоматизированной линии сварки малых судов, совместные разработки в области инжиниринга производственных систем и систем мониторинга технического состояния оборудования, создание высокопроизводительных роботизированных комплексов и разработку экспертных систем быстрого принятия решений в отношении изделий судового машиностроения.

Также в числе ключевых направлений взаимодействия — организация и проведение совместных НИОКР, разработка и реализация образовательных программ высшего образования и ДПО, целевое обучение кадров, профориентационная работа с абитуриентами, школьниками, студентами и выпускниками вуза.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов и ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный / Фото: МГТУ Станкин

«Мы открываем для себя нишу — маломерное судостроение, это будет для нас новым пилотным проектом, и здесь мы видим мощную кооперацию с различными университетами, где СТАНКИН выступает основным партнером по насыщению роботизации процессов. У нас очень дерзкие намерения, мы хотим в течение календарного года разработать и опробовать эти технологические решения с тем, чтобы их уже вывести на реализацию в 2023 году», — прокомментировал подписанное соглашение глава ОСК Алексей Рахманов.