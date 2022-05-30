Сказки Андерссон и турецкий демарш

Шведским военным придется отказываться от оружия собственного производства при переходе на стандарты США и НАТО. Фото со страницы НАТО в Flickr.

Обещания Стокгольма не устраивают Анкару

Степень готовности Белого дома пойти на уступки Анкаре станет решающим фактором в вопросе о приеме Швеции и Финляндии в НАТО. Турция выступила против расширения блока за счет государств, открыто поддерживающих запрещенные в стране организации, ставящие свой целью смену правящего режима и пересмотр линии государственной границы. Между тем расширение состава участников Организации Североатлантического договора возможно только при согласии всех 30 ее нынешних членов.

Тема обсуждалась президентом США, премьер-министром Швеции и президентом Финляндии 19 мая на встрече в Вашингтоне. Джозеф Байден принял Магдалену Андерссон и Саули Ниинистё вскоре после того, как они лично подали прошение о членстве своих стран в Североатлантическом альянсе. Байдену крайне важно провести расширение НАТО на северо-восточном направлении до президентских выборов 2024 года. Ведь победа скорее всего достанется республиканцам – противникам курса правящего кабинета Демократической партии по многим направлениям внешней и внутренней политики.

Высказываясь против пополнения НАТО, Анкара одновременно посылает сигналы о готовности договориться, если США, Швеция и Финляндия пойдут на уступки по ряду ключевых позиций. Понимая, что самое серьезное разногласие – по сирийским курдам – с налету не решить, Турция готова ограничиться соглашением на поставку 40 истребителей F-16V плюс 80 комплектов для модернизации уже имеющихся F-16C/D.

Соответствующий запрос сделан осенью 2021 года, но сделка на сумму 6 млрд долл. все еще не оформлена. Турецкому оборонно-промышленному комплексу важно сохранять кооперационные связи с промышленностью США, чтобы поддерживать в исправном состоянии крупный арсенал оружия американского производства, полученный за 70 лет членства в НАТО.

От Хельсинки и Стокгольма ждут конкретных шагов, причем не когда-нибудь, а до 30 июня. На эту дату намечен саммит НАТО, где будет решаться вопрос о принятии новых членов. Если встречного движения не будет, турки грозят сорвать либо сильно замедлить процесс интеграции Швеции и Финляндии в структуры альянса. Главные требования – отказ от поддержки запрещенных в Турции организаций, прекращение укрывательства их членов и пособников, снятие оружейного эмбарго.

Эта линия резко критикуется Великобританией, поскольку «подает России неверный сигнал относительно единства НАТО перед лицом агрессии на Украине». Между тем Москва заняла жесткую позицию по поводу дальнейшего расширения блока на восток. Среди первых целей, уничтоженных в ходе специальной военной операции на Украине, были объекты, сооруженные американцами и англичанами на черноморском побережье в ходе первого этапа создания здесь инфраструктуры НАТО.

МИД России пригрозил Швеции и Финляндии «мерами военно-технического характера» в случае вступления в альянс. Откровенный обмен мнениями прошел 14 мая, когда по инициативе финляндской стороны состоялся телефонный разговор президентов Саули Ниинистё и Владимира Путина.

Российский лидер подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на официальном кремлевском сайте.

В интервью CNN Саули Ниинистё сказал, что разговор с Путиным прошел «спокойно и холодно». Пусть так – но Хельсинки поддерживает диалог с Москвой, тогда как Стокгольм посылает Украине дополнительные партии гранатометов типа AT-4. Отдельные экземпляры уже стали трофеями Российской армии и Народной милиции ЛДНР. Точно такие же AT-4 c 2017 года используются курдскими боевиками против турецких военных и жандармов. По факту шведское оружие сегодня стреляет как по российским, так и по турецким войскам, что создает их некую общность.

Турция не может себе позволить разлад с Россией из-за тесных экономических связей. Поставки из нашей страны обеспечивают турецкие потребности в газе на 45%, в нефти – на 17, в пшенице – на 70. Росатом достраивает атомную электростанцию «Аккую», ввод в строй намечен на следующий год. Важную роль для турецкой экономики играет туристический поток из России (4,7 млн в прошлом году).

Анкара стремится сохранить нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной. «Следуя выбранному политическому курсу, я не собираюсь разрывать связи ни с Путиным, ни с Зеленским», – сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калин пояснил: российская критика решения Финляндии и Швеции «не является фактором, определяющим позицию Турции». Далее он сказал, что Скандинавские страны поддерживают контакты с запрещенными в Турции организациями, позволяют их сторонникам собирать деньги на свою деятельность. «Если Финляндия и Швеция, как они заявляют, озабочены темой своей национальной безопасности, то пусть поймут, что мы тоже».

Между тем лидер запрещенной в Турции организации FETÖ Фетхуллах Гюлен спокойно проживает в американской Пенсильвании. Белый дом отказался выполнять запросы Турции на его экстрадицию. Как и сторонников суннитского проповедника, сбежавших в США после неудачного мятежа 2016 года, когда погиб 251 человек и 2734 получили ранения.

США – главный спонсор и защитник «Сирийских демократических сил» (YPG), которые Анкара считает местным филиалом Курдской рабочей партии (PKK). Согласно подсчетам турецких властей, количество жертв курдских сепаратистов превышает 40 тыс. человек. Словом, у Финляндии и Швеции требуют отказаться от поддержки тех, кого снабжают и защищают США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предвкушает вступление в альянс двух новых членов. Фото Reuters

Проправительственная турецкая газета DailySabah пишет: «Скандинавия представляет довольно спокойный и безопасный регион мира. Здешние страны имеют сильные армии, стабильную политическую систему и высокоразвитую экономику. Поэтому у них нет объективных оснований для озабоченности относительно своего будущего. До февраля 2022 года ни Швеция, ни Финляндия не рассматривали членство в НАТО. Подобный шаг без должных на то оснований в глазах России выглядел бы провокационно. Скандинавские страны должны определиться, что в них сильнее: страх перед Россией или желание получить расположение Турции?»

Анкара затаила зло на Хельсинки за события октября 2019 года, когда члены финского правительства осудили вторжение турецкой армии на север Сирии и ввели эмбарго на поставку вооружений. С тех пор проживающие в Финляндии курды не раз проводили уличные шествия с портретами лидера PKK Абдуллы Оджалана. А сторонники FETÖ устроили здесь школу и пару детских садов. За последние пять лет Турция потребовала от Финляндии экстрадиции шести членов PKK и шести сторонников FETÖ, но пока ни один не выдан, и лишь двое находятся «в процессе».

Выступая в Вашингтоне 19 мая, президент Ниинистё осудил терроризм во всех его проявлениях и обещал «учесть все интересы Турции в отношении террористов», если та даст согласие на принятие Финляндии в НАТО. По мнению аналитиков, Анкара может пойти навстречу Хельсинки, но не Стокгольму. И не только потому, что госпожа Андерссон не давала подобных обещаний.

Швеция выделила YPG помощь в размере 400 млн долл., в том числе поставками оружия. С 2016 года в Стокгольме действует офис YPG. По словам анонимных представителей турецкой разведки, здесь созданы филиалы организации, «которые занимаются сбором средств, грабежом, доставками оружия, наркотиков и рэкетом». Турция потребовала экстрадировать 11 членов PKK и 10 членов FETÖ. Большинство обращений отвергнуто, в шести случаях ответа не последовало, и лишь по семи мятежникам идет процесс, которому пока не видно конца.

Несмотря на протесты Анкары, в Стокгольме работают курдские СМИ, в том числе новостной сайт Nordic Monitor, который публиковал выкраденные у турецких военных и спецслужб секретные материалы.

Межгосударственные отношения осложняет и личная неприязнь между министрами иностранных дел. Она началась, когда Анн Кристин Линде разозлила Мевлюта Чавушоглу, указав ему на «необходимость вывода турецких войск с севера Сирии». Прошлым летом Линде провела конференцию по видеосвязи с представителями YPG, а в марте 2021 года выложила в интернет видеозапись беседы с сопредседателем этого движения Ильхам Ахмед.

На что надеялась Линде, когда вместе с финским коллегой Пеккой Хаависто попросила Чавушоглу о встрече на полях майского слета руководства НАТО в Берлине? По словам источников, за закрытыми дверями турецкий министр говорил резко, обвинив Линде в «проведении так называемой политики феминизма» – с намеком на личные связи с Ильхам Ахмед и другими женщинами из курдского руководства. Затем в беседе с журналистами Чавушоглу он сказал: «Мы объяснили нашим партнерам по НАТО, что Финляндия и Швеция оказывают поддержку террористическим организациям, заострили внимание на поставку им шведского оружия. Ответные заявления шведского министра были не конструктивными, а провокационными».

Осознав, что по линии МИДа продуктивного диалога не получится, шведский премьер-министр Магдалена Андерссон обратилась к президенту Турции с просьбой выслушать ее посланников в Анкаре. Эрдоган отказался принимать гостей: «Зачем они к нам едут, уговаривать? Простите, но вам лучше не беспокоиться. От вас требуется иное: понимание наших озабоченностей, уважительное отношение и, как следствие, оказание помощи, если таковая потребуется».

Столь недружелюбный ответ понятен: действующему шведскому правительству нечего предложить для последующего торга. Остается уговаривать самих себя: «После 200 лет военного неприсоединения Швеция выбрала иной путь. Причиной стала операция российских войск на Украине. Мое правительство решило, что шведский народ будет лучше защищен со вступлением в НАТО».

Отдадим Магдалене Андерссон должное: она сумела сплотить большинство депутатов в национальном парламенте – Ригсдаге. Во-первых, страх перед Россией, подогретый западными СМИ в свете спецоперации на Украине. Во-вторых, тема «прав человека» применительно к поддержке антитурецких групп.

27 апреля 2022 года Ригсдаг провел сессию, посвященную PKK, где высказался за удаление ее из списка террористических организаций, составленного Евросоюзом. Тем самым шведские парламентарии еще больше настроили против себя Анкару. В эту политическую линию вписывается и объявленное в 2019 году эмбарго на поставку турецкой армии военной техники.

Сегодня Ригсдаг выглядит сплоченным, чего не было в ноябре 2021 года, когда утверждалась кандидатура главы правительства. Председатель Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон стала премьер-министром лишь со второй попытки. В первый раз ее поддержала только сотня депутатов из 349, во второй – 174. Вскоре после выборов коалиционное большинство распалось на восемь партийных групп. А Андерссон сформировала однопартийное правительство (из 23 министерских постов 12 занимают женщины), которое по спорным темам может рассчитывать на поддержку лишь 100 депутатов.

Консолидировать парламентариев получается только при обсуждении таких тем мировой политики, как усиление давления на Россию и Турцию. Шведы в основной массе считают, что россиянами и турками правят авторитарные режимы, и оценивают их действия как «спонтанные и агрессивные», а курдам симпатизируют. Поэтому правящим в Швеции социал-демократам будет сложно пойти на уступки Турции. Тем более что обе страны живут в ожидании выборов. По законам жанра от политиков требуется выступать «с позиции силы», что затрудняет поиск компромисса.

Швеция признала PKK террористической организацией еще в 1980-е годы. А сирийский YPG, другие курдские организации, а также FETÖ их считает «демократическими». Это дает Анкаре основание утверждать, что «антитурецкие силы особенно сильно представлены в Швеции, где им оказывается всемерная поддержка». По опросам, подавляющее большинство населения Турции выступает против расширения НАТО за счет стран, поддерживающих курдских сепаратистов, «которые ведут атаки на Турцию, убивают турецких военнослужащих и мирных жителей».

Изменятся ли отношения Турции и Швеции после вступления последней в НАТО? Вряд ли. Когда в шведском обществе шло обсуждение темы членства в альянсе, отдельные эксперты поднимали вопрос относительно статьи 5 Устава НАТО. И с сарказмом спрашивали соотечественников, встанут ли те на защиту Турции, если против нее выступят курды. Инициативу по снятию наложенного пять лет назад эмбарго на поставку оружия турецкой армии шведы тоже не одобряют.

Стоит ли тогда удивляться позиции Турции? Тем более что ее президент заранее предупредил, что зажжет «красный свет» перед скандинавскими искателями «большей безопасности» через членство в НАТО. Эрдоган на встрече с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном назвал Швецию «инкубатором террористов». Турецкий президент заявил: «К сожалению, сегодня Скандинавские страны выступают в роли дома отдыха для террористических организаций. Например, Швеция приютила PKK и DHKP-C (Революционный народный освободительный фронт), причем отдельные их члены даже представлены там в парламенте».

Начиная с 1952 года Турция всегда выполняла свои обязанности члена НАТО, несмотря на враждебное отношение со стороны некоторых стран альянса. «Расширение НАТО несет смысл для Турции только в том случае, если там будут уважительно к нам относиться, понимать наши озабоченности», – говорит Эрдоган. И задает риторический вопрос: «Зачем нам соглашаться на прием новых членов, которые только усилят антитурецкое влияние в альянсе?»

Формальные переговоры по приему Финляндии и Швеции заблокированы Турцией, а значит, Совет НАТО не может принять решение. Ничего более убедительного, чем сказки Андерссон о готовности «прислушаться к озабоченностям Турции», скандинавы предложить не могут. Вместо этого они уповают на Белый дом, главного «драйвера» процесса расширения НАТО и приближения ее инфраструктуры к границам России. Но готов ли Байден предложить Турции нечто такое, что может склонить ее на американскую сторону? H

Владимир Карнозов