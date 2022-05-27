Эксперты оценили эффект от удара по "Мотор Сич" для эксплуатантов вертолетов в России

Цеха завода поразили ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил России по цехам украинского предприятия "Мотор Сич" в Запорожье, о котором сообщило в среду Минобороны РФ, не скажется на эксплуатантах вертолетов в России, в том числе тех, кто использует машины с украинскими двигателями. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС военные эксперты.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса поразили высокоточными ракетами морского и воздушного базирования производственные цеха завода.

Как отметил главный редактор газеты "Независимое военное обозрение" (НВО) Дмитрий Литовкин, на сегодняшний день российские эксплуатанты импортозаместили продукцию предприятия. "В системе советского военпрома "Мотор Сич" играл огромную роль, все двигатели для всех вертолетов, которые производятся в России, поставлял "Мотор Сич". Понятно, что сегодня произошло импортозамещение, и завод "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге обеспечивает потребности российской армии и гражданской авиации в двигателях", - пояснил он.

Исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев также считает, что удары по "Мотор Сич" не скажутся на российских эксплуатантах. "Производство новых вертолетов в России полностью обеспечено двигателями, выпускаемыми предприятиями ОДК. Обеспечение ремонта двигателей семейства ТВ3-117 (устанавливались на вертолеты Ми-8 и Ми-24 - прим. ТАСС) в интересах российских эксплуатантов также не пострадает", - сказал он, уточнив, что российская сторона уже создала центры по ремонту и обслуживанию данных двигателей.

При этом эксперт отметил, что серьезные проблемы могут возникнуть с обеспечением ремонтов вертолетных двигателей вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-32 у зарубежных эксплуатантов в том случае, если они заказывали работы по ремонту и обслуживанию двигателей у "Мотор Сич". "Если они заказывали ремонт двигателей в России, то проблем не будет", - подчеркнул Пантелеев.

Удар по цехам предприятия

Главред НВО Литовкин отметил, что российские вооруженные силы нанесли удар по цехам завода, поскольку он изготавливал двигатели для беспилотников "Байрактар ТБ-2", предназначенных для Вооруженных сил Украины. "Понятно, что другого решения у российского Генштаба не могло быть", - подчеркнул он.

В свою очередь Пантелеев отметил, что пока рано судить о том, производство каких именно компонентов пострадало. "Из сообщений Минобороны РФ сейчас нельзя делать вывод о том, что разрушено производство тех или иных компонентов для вертолетных двигателей. Сейчас масштаб <...> непонятен", - пояснил эксперт.

Как напомнил Литовкин, президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев вывел производство в Китай, который уже стал основным поставщиком авиационных двигателей для вертолетов советского периода, которые эксплуатируются за пределами РФ. "Надо понимать, что у нас одних только Ми-8 выпущено порядка 80 тыс. штук, и на каждом - по два двигателя. Двигатели имеют свойство ломаться, их надо постоянно менять, то есть Китай сейчас становится монополистом по производству вертолетных двигателей для бывших советских машин и, собственно говоря, вновь созданных", - пояснил эксперт.

О предприятии

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющих продукцию более чем в 100 стран. Был основан в 1907 году. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией, но после государственного переворота на Украине в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В числе основной продукции завода были двигатели для самолета-амфибии Бе-200, вертолетов марок "Ми" и "Ка", в том числе Ка-62, Ка-52, Ми-17, Ми-24М, Ми-28 и "Ансат", военно-транспортных самолетов Ан-70, Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", учебно-боевых самолетов Як-130 и другие. Также компания производила промышленные установки наземного применения, газотурбинные приводы, ТНП. Имеет лицензию на право ведения самостоятельной ВЭД и экспорт услуг по авиаперевозкам продукции военного назначения. В состав ПАО "Мотор Сич" входят Запорожский моторостроительный завод имени В. И. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод и Лубенский станкостроительный завод.

В 2016 году 56% акций ПАО "Мотор Сич" приобрела китайская компания Skyrizon ("Скайрайзон"). Позже на данные ценные бумаги был наложен арест, в течение трех лет инвесторов из КНР не созывали на общие собрания, им не выплачивались дивиденды, акционеров лишили возможности влиять на действия менеджмента. В декабре 2020 года китайская сторона инициировала арбитраж против Украины, первоначально оценив ущерб от сложившейся ситуации в $3,5 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января 2021 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против Skyrizon и гражданина Китая Ван Цзиня, который является ключевым акционером Skyrizon. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.

В 2018 году Украина выиграла тендер стоимостью $40 млн на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17, принадлежащих жандармерии Турции. Выполнялся этот контракт в том числе запорожским предприятием "Мотор Сич".

Осенью 2021 года "Мотор Сич" вместе с госпредприятием "Ивченко-прогресс" подписал контракт с турецкой компанией Baykar Makina на поставку двигателей для БЛА Bayraktar TB2. Также запорожское предприятие по контракту, заключенному в июне 2021 года, поставляло Турции турбовальные двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В первой серии для оснащения ими вертолетов тяжелого класса ATAK-II.