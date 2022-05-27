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ТАСС

Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных

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"Калибры" поражают точечные, хорошо укрепленные и замаскированные цели вооруженных сил Украины.
"Калибры" поражают точечные, хорошо укрепленные и замаскированные цели вооруженных сил Украины.
Источник изображения: Минобороны РФ

По словам вице-премьера, свою эффективность новое вооружение доказывает сейчас на Украине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Осуществленное перевооружение российской армии, где около 70% сейчас составляют современные и перспективные образцы вооружения, позволяет сейчас в ходе спецоперации на Украине добиваться больших результатов при участии меньшего количества военнослужащих. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

"Мы сумели добиться неплохих результатов в области перевооружения армии. 2012 год и 2022 год - это две большие разницы, если смотреть боеспособность нашей армии. Сегодня мы имеем около 70% современных и перспективных образцов на вооружении", - сказал он.

По словам Борисова, свою эффективность новое вооружение доказывает сейчас на Украине. "И эффективность их (современных и перспективных образцов вооружения - прим. ТАСС) использования в специальной военной операции доказывает, что мы правильным путем двигались, и сегодня меньшим числом наших военнослужащих мы добиваемся больших эффективных результатов", - сказал вице-премьер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Борисов Юрий
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