Борисов: современное оружие позволяет РФ успешно задействовать меньшее число военных

По словам вице-премьера, свою эффективность новое вооружение доказывает сейчас на Украине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Осуществленное перевооружение российской армии, где около 70% сейчас составляют современные и перспективные образцы вооружения, позволяет сейчас в ходе спецоперации на Украине добиваться больших результатов при участии меньшего количества военнослужащих. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

"Мы сумели добиться неплохих результатов в области перевооружения армии. 2012 год и 2022 год - это две большие разницы, если смотреть боеспособность нашей армии. Сегодня мы имеем около 70% современных и перспективных образцов на вооружении", - сказал он.

По словам Борисова, свою эффективность новое вооружение доказывает сейчас на Украине. "И эффективность их (современных и перспективных образцов вооружения - прим. ТАСС) использования в специальной военной операции доказывает, что мы правильным путем двигались, и сегодня меньшим числом наших военнослужащих мы добиваемся больших эффективных результатов", - сказал вице-премьер.