Объем финансирования импортозамещения с 2015 года составил 3,3 трлн рублей

По словам вице-премьера Юрия Борисова, Россия с 2014 года потратила 160 млрд рублей, чтобы уйти от зависимости от украинских и иностранных комплектующих в ОПК

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий по импортозамещению с 2015 года составил почти 3,5 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе пленарной сессии саммита "Промышленная политика в новых реалиях".

"С 2015 года мы в целом потратили на проблемы импортозамещения без малого 3,5 трлн рублей. Это серьезная цифра - считайте, это дополнительные расходы, которые мы вынуждены были тратить исходя из внешних обстоятельств",- сказал он.

Борисов добавил, что половина от этой суммы - это внебюджетные источники. Около 1,4 трлн рублей приходится на заемные средства и средства Фонда развития промышленности. Прямое бюджетное финансирование составило лишь 140 млрд рублей.

Вице-премьер также сообщил, что Россия с 2014 года потратила 160 млрд рублей, чтобы уйти от зависимости от украинских и иностранных комплектующих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). "Моя такая мера ответственности - это ОПК. Знаю хорошо, что с 2014 года, когда нам попытались показать <…> наше место, мы вынуждены были серьезные усилия предпринять, чтобы уйти от зависимости в первую очередь от украинских компонентов, иностранных компонентов, и на все это потратили около 160 млрд рублей", - сказал Борисов.

По его словам, это очень серьезная сумма. "Сравните, ежегодно мы тратим около 1,5 трлн [рублей] на вооружение в среднем. Это дополнительно 10%", - пояснил вице-премьер.

"Конечно, достигнуты были определенные результаты и серьезные результаты. Хотелось бы, конечно, большего, но кто знал, что так развернется политическая ситуация и по такой траектории пойдет. Но здесь, как говорится, мы же тоже не боги, чтобы прогнозировать. Я считаю, что здесь учесть все обстоятельства было невозможно. Но учиться на ошибках всегда нужно и можно", - сказал Борисов.