Учебный корабль Минобороны РФ назовут в честь брига "Меркурий"

Решается вопрос порта приписки корабля

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Учебный корабль, который построит Министерство обороны РФ, назовут "Меркурий" в честь легендарного брига первой половины XIX века, сообщил журналистам в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Бриг "Меркурий", заложенный в 1819 году, стал символом мужества русских моряков. В 1829 году, во время Русско-турецкой войны, корабль под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского одержал победу в бою с двумя значительно превосходившими его турецкими военными кораблями, за что был награжден кормовым Георгиевским флагом. Президент России Владимир Путин ранее поручал продумать воссоздание брига "Меркурий" в "учебно-научных целях".

"На той неделе в Санкт-Петербурге было заседание Морской коллегии, обсуждалось выполнение этого поручения. Есть ряд технических сложностей, но проект не оставлен. Было принято решение, что в 2023-2024 годах по плану у министерства обороны было строительство учебного корабля, и этот корабль получит имя "Меркурий", - сказал губернатор.

По его данным, решается вопрос порта приписки корабля. "Нужно будет приложить все усилия, чтобы планы удалось реализовать, и портом приписки этого корабля воссозданного был Севастополь. Этим вопросом мы занимаемся. Надеемся, в память о подвиге брига "Меркурий" мы сможем смотреть, как [одноименный] корабль заходит в Севастопольскую бухту - это может стать новой традицией", - отметил он.

Развожаев добавил, что в настоящее время также завершается проектирование второй очереди Матросского бульвара - места в Севастополе, где установлены памятники и Казарскому, и подвигу брига "Меркурий".

День памяти "Меркурия"

В четверг, 26 мая, в Севастополе отпраздновали День подвига брига "Меркурий", который в новейшей истории города впервые отмечался год назад. Помимо официальной части и возложения цветов к памятникам на Матросском бульваре весь день проходили мероприятия для горожан.

В течение дня проводились мастер-классы и развлекательная программа, а вечером в летнем кинотеатре запланирован кинопоказ. Однако, если в первой половине дня в городе было ветрено, но солнечно и тепло, то вечером пошел сильный дождь.

Центральным событием праздника стал иммерсивный спектакль-премьера от Театра юного зрителя. 45-минутная постановка была продумана специально для показа вне театральных подмостков, 26 и 27 мая ее бесплатно дают несколько раз в день в рамках федерального проекта "Театр в усадьбах". Зрители получают возможность обратиться к биографии российского офицера, героя Русско-турецкой войны 1828-1829 годов Александра Казарского, узнают о его боевых товарищах и деталях легендарного морского сражения.

В пресс-службе театра отметили, что режиссером-постановщиком выступил Аркадий Черкашин, актер и режиссер Московского областного театра юного зрителя Ноны Гришаевой. Написана пьеса историком, заведующим литературно-драматургической частью СевТЮЗа Игорем Азаровым.

"Историческая тема - это всегда очень и очень интересно, и при этом довольно ответственно. В нашем иммерсивном спектакле под открытым небом мы взглянем на те исторические события из нашего времени. В этом нам поможет один из героев постановки - писатель-историк, который познакомит зрителя с другими персонажами, участниками тех событий", - приводит пресс-служба СевТЮЗа слова Черкашина.