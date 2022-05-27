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Деловая газета "Взгляд"

Роскосмос решил развернуть орбитальную группировку над Украиной

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В Роскосмосе намерены следить за боевыми действиями на Украине, для этого будет развернута масштабная орбитальная группировка, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Для нас сейчас самая главная тема – это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины", – сказал Рогозин на саммите "Промышленная политика в новых реалиях", передает Интерфакс.

По словам Рогозина, уже имеется 161 космический аппарат, включая аппараты Министерства обороны.

Ранее Рогозин назвал смешным тезис ЕС о возможности замены России в космосе.

Кристина Цыцура

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