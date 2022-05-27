Заповедник подводных роботов Ладоги

Практически все разработки морского подводного оружия, которые находятся на снабжении российского флота, прошли через стендовую базу спецотдела на Ладоге. Фото АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».

Как проходят испытания морских комплексов

Морское подводное оружие (МПО) во все времена служило одним из основных ударных и оборонительных средств ВМФ России. И продолжает играть исключительно важную роль в обеспечении боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил нашей страны. Модернизация торпед, мин, противоминных систем, противолодочных ракет, боевых подводных роботов, средств гидроакустического противодействия и других систем воору­жения призвана обеспечить преимущество российскому ВМФ и способна повлиять на характер современной подводной войны. Для этого по своим тактико-техническим характеристикам отечественные изделия должны соответствовать или превосходить зарубежные аналоги. Чтобы вырабатывать перспективные направления развития МПО, на начальных этапах необходимо тщательно изучать возможности новых образцов и проводить их испытания в условиях, приближенных к реальности.

На протяжении всей своей истории АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение») уделяет особое внимание созданию и развитию собственной испытательной базы и опытового флота. Еще с момента создания в 1944 году Научно-исследовательский минно-торпедно-тральный институт № 400 (НИИ-400) Наркомата судостроительной промышленности уже располагал тральщиками, минными плотиками, транспортными судами, переданными от ВМФ СССР и по репарации. Базировался флот предприятия в Ленинграде и в начале 1970-х насчитывал до 20 единиц. В их числе были базовые тральщики, суда спецназначения, водолазные катера, был даже собственный дебаркадер на 35 мест.

Работа с плавсредствами проводилась на нескольких испытательных полигонах ВМФ, в том числе в Финском заливе и на Ладоге. И продолжается по сей день во благо развития военной науки, защиты и усовершенствования ВМС страны.

Закрытые испытания новых образцов военной техники и оружия начали проводиться на Ладожском озере с 1950-х годов. Сначала все необходимое оборудование доставлялось из Ленинграда по воде. На Пироговской набережной находилась причальная стенка, к которой швартовался теплоход «Приморск». На него грузились подготовленные к натурным и стендовым испытаниям изделия и водным путем отправлялись в бухты Владимировская или Рыбная, где располагались войсковые части ВМФ. С улучшением дорожной инфраструктуры в Ленинградской области доставка стала осуществляться по суше – специализированными КрАЗами. На месте изделия принимала комиссия и члены испытательной группы совместно с военнослужащими. Затем оборудование грузили на опытовые суда, участники проходили необходимые инструктажи, получали задания и отправлялись на полигоны.

Основной акваторией испытаний новых разработок НИИ являлся глубоководный район северо-западной части озера. Здесь первым делом специалистам предстояло обследовать надводную и подводную обстановку, организовать охрану, расставить обеспечивающие суда, подготовить полигонное оборудование – имитаторы целей, системы гидроакустического и радиолокационного наблюдения и т.д. И только после этого можно было приступать к выполнению поставленных задач.

В 1970-х годах объем испытаний на Ладоге значительно вырос. В то время разрабатывались новые образцы МПО для атомных подводных лодок 2-го поколения и новых классов надводных кораблей ВМФ. В частности, шли активные исследовательские работы в области гидроакустики, проводились эксперименты на стойкость к воздействию электромагнитного импульса искусственного происхождения.

Неподалеку от Приозерска, на территории воинской части в поселке Сторожевое в 1974 году был сформирован спецотдел, главной задачей которого стало создание всех необходимых условий для подготовки новых изделий к натурным испытаниям. Чуть позже сотрудников спецотдела перевели в район бухты Владимировская на остров Коневец, а предприятие приступило к значительному расширению собственной лабораторно-испытательной базы.

В 1976 году на территории военного полигона в бухте Владимировская силами предприятия был возведён ангар. Ещё спустя два года в нём разместили вибрационную электромеханическую установку ВЭМУ-1, которая была предназначена для испытаний длинномерных изделий массой до трёх тонн.

Отдельное помещение оборудовали для электроиспытаний химических источников тока. Здесь проводились исследования новых аккумуляторных батарей для торпед, мин, подводных аппаратов и т.д. Примерно в то же время на мысе Родушка построили испытательную площадку и установили стенды для проверки изделий на взрывопожаробезопасность. Специальная вышка позволяла сбрасывать образцы МПО весом до 3 т в полном боевом снаряжении с высоты 10–12 м на металлическую плиту и фиксировать результат после падения груза на твердое основание.

Для имитации возгорания в замкнутом пространстве в ходе испытаний новых образцов калибром до 533 мм специалистами предприятия был сконструирован и изготовлен еще один отдельный стенд. С его помощью можно было создать кратковременное поле пожара с температурой нагрева до нужных параметров и проводить проверку изделий в полной комплектации.

В 1987 году на оконечности мыса Владимировский силами спецотдела был смонтирован и введен в эксплуатацию ударный импульсный стенд СИ-2 – он позволял испытывать изделия весом до 6 т. Уникальный по своей конструкции и возможностям стационарный 200-тонный объект не подлежит разборке и перемещению. Он был сконструирован в Сибирском отделении Академии наук СССР в единственном экземпляре и до сих пор исправен.

Практически все разработки морского подводного оружия, которые находятся на снабжении российского флота, прошли через стендовую базу спецотдела на Ладоге. Здесь проводилось более 70% предварительных и натурных полигонных испытаний. Однако политические и экономические процессы, затронувшие страну в начале 1990-х годов, не могли не сказаться на жизни концерна. И напрямую коснулись испытательного подразделения. Предприятию было предписано перенести исследовательское оборудование с острова Коневец в бухту Владимировская на территорию войсковой части. Сохранить удалось не всё – только то имущество, которое смогли разместить в ангаре. Некоторые упомянутые выше стенды фактически пошли на металлолом – в войсковой части просто не оказалось места для площадок со специфическим назначением (в том числе для проведения испытаний на взрывопожаробезопасность).

В 1994 году, после передачи Ленинградской епархии Рождественского монастыря «ЦНИИ «Гидроприбор» прекратил свою деятельность на острове Коневец. А в 2000 году количество опытовых судов в акватории Ладожского озера сократилось в несколько раз.

Сегодня в обществе все чаще поднимаются вопросы охраны окружающей среды и заботы о природных ресурсах планеты. АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» специализируется на использовании экологически безопасных энергетических установок. Работы на Ладоге проводились в сопровождении специалистов ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» с регулярным мониторингом водной среды. Было установлено, что последствия гидроиспытаний имеют кратковременный и локальный характер и в процентном отношении к общим источникам загрязнений являются ничтожными. По степени нанесения ущерба природе электросиловые энергетические установки концерна можно сравнить с обычными моторными лодками.

Кстати, как отмечают экологи, основными причинами ухудшения состояния Ладоги выступают последствия сельскохозяйственной и промышленной деятельности прибрежных предприятий.

В начале 1990-х годов для сохранения экосистемы озера подразделения Минобороны проводили масштабные работы по реабилитации акватории Ладоги, а также прилегающих территорий и островов от последствий многолетних испытаний техники. В ходе уникальной спецоперации силами экспедиции особого назначения Ленинградской военно-морской базы было поднято и отбуксировано с Ладожского озера в район островов Новой Земли опытовое судно «Кит», затонувшее в 1953 году у острова Макаринсари.

Сейчас экологическое состояние Ладожского озера можно назвать стабильным – такой вывод был сделан по результатам комплексного анализа вод Институтом озероведения РАН.

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» продолжает испытательную и исследовательскую деятельность в акватории Ладоги и проводит комплекс мероприятий, чтобы минимизировать риски нанесения вреда экосистеме озера. Большое внимание уделяется поддержанию собственного опытового флота в технически исправном состоянии. Все суда соответствуют требованиям защиты окружающей среды. В соответствии с российским законодательством, на предприятии действует система управления безопасности мореплаванием, которая максимально исключает возможные неблагоприятные последствия натурных испытаний.

В перспективе концерн намерен в рамках федеральной целевой программы развивать береговую инфраструктуру испытательной базы в бухте Владимировская. Собственный флот предприятия в ближайшие годы пополнится современным опытовым судном – пусковым плавучим стендом. Также предусмотрено оснащение испытательной базы новейшими средствами мониторинга водной среды и обследования подводной обстановки.

Владимир Патрушев

Владимир Викторович Патрушев – генеральный директор АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» Владимир Алексеевич Безручко – начальник отдела испытаний АО «Концерн «МПО – Гидроприбор».