Азиатский интернационал террористов

Исламские радикалы из разных стран находят в Афганистане стол и кров, полигон для тренировок и место для молитвы. Фото Reuters.

Угроза радикализации Юго-Восточной Азии в связи с обострением в Афганистане

Приход к власти в Афганистане радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенного в РФ) бросил множество вызовов региональной безопасности. Между тем конкурирующие террористические группировки стремятся извлечь выгоду из роста общественных волнений и радикализации местного населения. Одним из ярких примеров тому является рост экстремистских настроений в Юго-Восточной Азии.

СМУТА В ХОРАСАНЕ

Самым агрессивным соперником талибов в Афганистане ныне является региональное ответвление террористического «Исламского государства» (ИГ) под названием «ИГИЛ-Хорасан» (обе организации запрещены в РФ). Оно регулярно нападает на представителей этнических и религиозных меньшинств и пользуется нестабильностью в восточных и северных провинциях Афганистана.

В недавнем отчете ООН, подчеркивающем натянутые отношения между талибами, связанными с «Аль-Каидой» (также запрещенной в РФ), и «ИГИЛ-Хорасаном», указано, что в Афганистане находится от восьми до десяти тысяч иностранных боевиков. Большинство из них – выходцы из Центральной и Юго-Восточной Азии, а также с Кавказа, из Пакистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Группировки враждуют с момента основания «ИГИЛ-Хорасана» в 2015 году, когда ИГ стремилось расширить свою территориальную экспансию за пределы Ирака и Сирии.

Иностранные боевики были завербованы «ИГИЛ-Хорасаном» для нападений на афганских гражданских лиц и объекты инфраструктуры.

После захвата власти талибами тысячи задержанных боевиков «ИГИЛ-Хорасана» были освобождены из-под стражи в Афганистане, чему предшествовала казнь режимом «Талибана» бывшего командира группировки Абу Омара Хорасани в августе 2021 года. Ввиду стремительного ухода США из Афганистана месяц спустя и непоследовательности контртеррористической стратегии Вашингтона решение вопросов внутренней безопасности страны целиком легло на плечи талибов.

В свою очередь, это дало возможность «ИГИЛ-Хорасану» расширить охват подрывной деятельности. Согласно различным источникам, среди ее командиров числится несколько малайзийцев из группы боевиков, проложившей путь из Ирака и Сирии в Афганистан, чтобы присоединиться к «ИГИЛ-Хорасану» после падения ИГ в Сирии в 2019 году. Преодолев сложный маршрут через Кабул и Герат, большинство боевиков оказалось в Нангархаре, известном как оплот «Аль-Каиды» в Афганистане.

В кругах джихадистов растет недовольство талибами из-за «либерального» подхода, принятого нынешним правительством. «ИГИЛ-Хорасан», в свою очередь, продолжает пропагандировать объединение провинции Хорасан для привлечения граждан стран Юго-Восточной Азии и других боевиков на афганский театр военных действий. Согласно лозунгам «ИГИЛ-Хорасана», объединение армии исламских воинов на исторических землях Хорасана возродит утраченную славу ислама. Но по факту террористическая группировка стремится укрепить свои позиции в Афганистане и использовать страну в качестве базы для террористических операций по всему миру.

Все это может повлиять на обстановку в области безопасности в Юго-Восточной Азии по нескольким причинам.

АФГАНИСТАН КАК ПИТОМНИК И ПЛАЦДАРМ

Во-первых, несмотря на обещание талибов создать открытое и инклюзивное правительство в Афганистане, многие признаки указывают на возвращение репрессивного теократического режима правления. Талибы четко заявляют о своей цели – восстановлении «Исламского Эмирата» со строгой версией законов шариата. По мнению некоторых экспертов, они могут заложить основы универсального халифата, который станет убежищем для экстремистов и агрессивно настроенных исламистов со всего мира, стремящихся пройти подготовку для последующего ведения подрывной деятельности у себя на родине.

Возвращение талибов также повысило боевой дух экстремистов в Юго-Восточной Азии, что побудило службы безопасности государств региона предупредить о потенциальном увеличении числа вербовщиков, связанных с террористическими группировками. Некоторые экстремистски настроенные элементы могут отправиться из Малайзии, Индонезии и Филиппин на афганский театр военных действий. Подобные опасения далеко не беспочвенны: за годы, предшествовавшие вторжению США в Афганистан в 2001 году, лагеря боевиков «Аль-Каиды», созданные в рамках организации «Мактаб аль-Хидамат», превратились в идеологические и учебные центры для таких экстремистских группировок Юго-Восточной Азии, как «Джемаа Исламия» (ДИ) и «Кумпулан Милитан Малайзия» (КММ).

Сегодня существуют опасения, что «Аль-Каида» вновь захочет извлечь выгоду из связей с талибами, а Афганистан снова станет плацдармом для подготовки боевиков и планирования терактов. В Юго-Восточной Азии также существует потенциал для усиления присутствия «Аль-Каиды»: ранее связанные с ней группировки «Абу Сайяф», ДИ и KMM имели стратегические центры в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Имеются признаки того, что элементы ДИ возобновляют косвенные связи с «Аль-Каидой» в виртуальном пространстве. Более молодые и технологически подкованные боевики стремятся популяризировать свой образ, распространяя его в соцсетях для привлечения в свои ряды большего числа сверстников. По словам индонезийского эксперта по терроризму доктора Нура Худы Исмаила, такое позерство положительно воспринимается в некоторых кругах, о чем свидетельствуют публикации в Facebook и одобрительные сообщения в группах в WhatsApp, поддерживающих ДИ и «Аль-Каиду».

ЭКСПАНСИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ

Во-вторых, на обстановку по части антитеррористической безопасности в регионе способно повлиять то, что властям Юго-Восточной Азии приходится бороться с угрозой, исходящей не только от региональной сети ДИ, но и от ячеек ИГ в составе «Абу Сайяф» на Филиппинах. А также от «Джамаа Аншарут Таухид» (ДЖАТ), «Джамаа Аншарут Даула» (ДЖАД) и «Муджахидин Индонезия Тимур» (МИТ) в Индонезии – учитывая, что не связанные напрямую с ИГ «Абу Сайяф» и ДИ в последнее время получают все более выраженную идеологическую и политическую поддержку. Укрепив свои позиции в Афганистане, «ИГИЛ-Хорасан» может попытаться закрепиться в Юго-Восточной Азии при поддержке местных террористических групп. Такие опасения подкрепляются предыдущим успехом «Аль-Каиды» и сохраняющейся уязвимостью региона в вопросе финансирования международного терроризма.

В совокупности потенциальное возрождение «Аль-Каиды» и растущее влияние «ИГИЛ-Хорасана» (обе организации, напомним, запрещены в РФ) в Афганистане в сочетании с территориальными амбициями последнего могут создать эффект домино во всем регионе. Например, на верность двум вышеупомянутым организациям могут присягнуть элементы мусульманского населения в некоторых странах Юго-Восточной Азии, являющиеся сторонниками региональной экстремистской организации «Абу Сайяф». Также нельзя сбрасывать со счетов вероятность террористического рецидива с участием бывших преступников из Малайзии, Филиппин и Индонезии, которые могли планировать ведение подрывной деятельности посредством партизанских нападений.

СИМПАТИИ МЕСТНЫХ ИСЛАМИСТОВ

В-третьих, стоит отметить, что, несмотря на осторожность местных правительств, внешняя политика государств Юго-Восточной Азии в отношении Афганистана и нового радикального режима «Талибана» в целом благоприятна.

Так, например, Малайзия ведет переговоры с правительством Афганистана об оказании помощи в восстановлении страны при соблюдении там демократических норм и прав женщин – что в целом соответствует текущей внешнеполитической позиции западных партнеров Малайзии в отношении Афганистана. Заместитель министра иностранных дел Малайзии Камарудин Джаффар 22 ноября 2021 года выступил в парламенте, осторожно заявив, что правительство призвало талибов решить международные проблемы, связанные с демократией и правами человека, а также подчеркнув постоянную поддержку Афганистана Куала-Лумпуром.

Исламистская партия Parti Islamic SeMalaysia (PAS) стала одной из первых политических организаций Малайзии, публично выразивших поддержку Афганистану после прихода к власти талибов, ссылаясь на убежденность в том, что нынешняя позиция движения отличается от режима, правившего страной до 2001 года. Председатель PAS Абдул Хади Аванг 25 августа 2021 года выразил удовлетворение достижениями талибов и призвал весь мир принять их режим.

При этом, учитывая продолжающуюся конфронтацию талибов с «Аль-Каидой» и «ИГИЛ-Хорасаном», публичная поддержка движения талибов со стороны PAS может привлечь нежелательное внимание террористических организаций к Малайзии. Позиция страны по борьбе с терроризмом заключается в том, что основная террористическая угроза стране исходит изнутри, в частности, из-за разжигания межэтнической и межконфессиональной розни некоторыми местными политическими деятелями. По мнению аналитиков в области безопасности, «открытая поддержка» движения «Талибан» со стороны PAS может втянуть Малайзию в конфликт между талибами и «ИГИЛ-Хорасаном», повысив вероятность того, что страна станет мишенью для террористических атак.

БАНК ПОДДЕРЖКИ

В-четвертых, существует вероятность превращения Юго-Восточной Азии в центр финансирования терроризма из-за потенциального потока пожертвований и другой незаконной деятельности с участием последователей и сторонников «ИГИЛ-Хорасана». Стоит напомнить, что в 2001–2002 годах средства, собранные в Малайзии, использовались для финансирования терактов на Бали и в Холо.

До терактов 11 сентября в террористическую сеть Усамы бен Ладена входили Халид Шейх Мохаммед и Хамбали – известные мировые джихадисты, которые осуществляли поездки по региону с разведывательными операциями и миссиями по оперативному планированию.

Позже прямые денежные переводы через исламскую систему «хавала» и гуманитарные пожертвования использовались для финансирования боевиков из Юго-Восточной Азии, сражающихся на стороне «Исламского государства» в Ираке и Сирии.

Таким образом, если в обозримой перспективе не будут приняты надлежащие меры для борьбы с экстремистскими настроениями и финансированием терроризма в Юго-Восточной Азии, рост террористической угрозы в регионе станет еще более ощутимым. Афганская диаспора, численность которой в одной только в Малайзии, по официальным оценкам, составляет до 5 тыс. человек, также должна находиться под пристальным наблюдением, чтобы не допустить активизации элементов, причастных к финансированию боевиков и распространению экстремистских идеологий. Это особенно относится к афганским беженцам, которые могут быть склонны поддерживать «ИГИЛ-Хорасан» из-за предыдущего неприятного опыта с талибами.

Анализируя обстановку в регионе в целом, следует отметить, что на сегодняшний день Малайзии, по сравнению с Индонезией и Филиппинами, удается избегать прямых или крупномасштабных терактов – отчасти благодаря обширному опыту страны в борьбе с коммунистическим повстанческим движением после Второй мировой войны. Тем не менее малайзийские джихадисты продолжают занимать видное место в перечне угроз для региона после терактов 11 сентября.

Что касается ИГ, организация, вероятнее всего, продолжит использовать социальные сети для вербовки новых членов. Длительный период изоляции и ограничений на передвижение, введенных в Юго-Восточной Азии в результате COVID-19, привел к тому, что все больше людей проводят время перед компьютерами и другими электронными устройствами. Это повысило вероятность их идеологической обработки и вербовки в интернете террористическими сетями. Кроме того, такие организации, как «Джемаа Исламия», а также ячейки ИГ в Малайзии, Индонезии и на юге Филиппин, вероятно, будут продолжать спекулировать межэтническими и религиозными проблемами для радикализации населения и вербовки новых боевиков.

Для достижения своих стратегических целей «Джемаа Исламия» и «Абу Сайяф» размещают базы в политически нестабильных районах Юго-Восточной Азии с плохим обеспечением правопорядка и огромным населением. Тавау и Семпорна у побережья Сабаха, например, использовались в качестве транзитных пунктов иностранными террористами, перемещающимися между индонезийскими островами Калимантан и Сулавеси и филиппинским регионом Замбасулта. В то время как восточное побережье Сабаха также представляет собой стратегическую локацию для террористических группировок, занимающихся контрабандой оружия и взрывчатых веществ.

Кроме того, формировавшиеся десятилетиями кровные связи между террористами и местными жителями делают треугольник Малайзия-Филиппины-Индонезия еще более уязвимым для террористических операций.

В совокупности региональным партнерам необходимо принять комплекс мер для смягчения угроз, возникающих на фоне обостренной обстановки в Афганистане. И при этом учитывать активизацию местных группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «ИГИЛ-Хорасаном». Конструктивный диалог с правительством талибов может потребоваться для удержания джихадистов в Юго-Восточной Азии от присоединения к «ИГИЛ-Хорасану» в Афганистане, а также для выявления радикально настроенных репатриантов.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.