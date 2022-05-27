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Военное обозрение

Удар сопоставим с ОТРК «Искандер»: последствия падения «болванки» от МБР «Сармат»

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Источник изображения: topwar.ru

После начала спецоперации ВС РФ на Украине президент Владимир Путин дал приказ перевести силы ядерного сдерживания страны на особый режим боевого дежурства. Данный шаг был призван не допустить непосредственного военного вмешательства Запада в вооружённый конфликт в незалежной и стал гарантом предотвращения возможной третьей мировой войны.

Западные страны, обладающие ЯО, вынуждены считаться с российским арсеналом МБР, достаточным для многократного уничтожения враждебных государств. Ранее, в годы «партнёрства», они надеялись на постепенное истощение ядерных сил РФ по естественным причинам, ввиду физического износа МБР. Однако в России велись интенсивные работы по восстановлению технической готовности унаследованных от СССР ракет и осуществлялись поставки новых систем типа «Ярс».

Но на этом фоне продолжалась разработка изделия, способного стать полноценной заменой МБР «Воевода», известной на Западе под обозначением «Сатана». Новая ракета «Сармат» способна уничтожить противника не только путём ядерного взрыва, но и за счёт использования конвенциального оружия – гиперзвукового боевого блока «Авангард», кинетической энергии которого достаточно для поражения стратегических объектов неприятеля.

Источник изображения: topwar.ru

Последствия удара ОТР «Искандер-М» (слева) и учебного боевого блока МБР «Сармат»

О высокой производительности новой системы говорит «след», который оставляет после падения на землю инертная боеголовка «Сармата». После доставки учебной «болванки» к условной цели на территории Камчатского полигона образовалась воронка глубиной 8 и шириной 20 метров. Это сравнимо с последствиями ударов оперативно-тактической ракетой «Искандер-М», в частности, в ходе их применения по объектам ВСУ – таких примеров уже предостаточно.

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Искандер
РС-24 Ярс
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