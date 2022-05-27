Минобороны РФ заявило, что шесть иностранных сухогрузов могут покинуть порт Мариуполя

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Шесть иностранных судов не покидают Мариуполь, хотя российские военные устранили минную опасность в акватории порта, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты", - сообщил Мизинцев в четверг.

Он заявил, что силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда, а с 25 мая в Азовском море открыт гуманитарный коридор.

"Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки", - сообщил Мизинцев.

25 мая Мизинцев заявил, что Минобороны РФ открывает два коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

"В Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили", - сказал Мизинцев.

"В Азовском море - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - сообщил Мизинцев.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств", - сказал Мизинцев 25 мая.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные завершили разминирование подходов к порту Мариуполя и его акватории - обследовано более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов и 32 судна. В сообщении Минобороны говорилось, что в порту Мариуполь обследовано 134 сооружения, обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес в среду обратился с призывом к РФ пропустить суда с зерном, заблокированные на Украине. "Я призываю Россию проявить гуманизм и принять верное решение: дать возможность вывезти украинское зерно", - приводит его слова Associated Press. Британский министр отметил, что в значительной части этого продовольствия нуждаются такие страны как Ливия и Йемен.

При этом Уоллес, по сообщению западных СМИ, отверг выдвинутую Россией идею о снятии части антироссийских санкций в обмен на возобновление вывоза по морю зерна из украинских портов. "Давайте не будем говорить о теме санкций", - сказал он.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона готова к диалогу по урегулированию ситуации с заблокированными судами с зерном, находящимися на Украине.

"Мы уже неоднократно высказывались на этот счёт, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", - сказал Руденко.

Руденко на этой неделе заявлял, что Москва призывает отменить рестриктивные меры, введённые против российского экспорта, это способствовало бы возобновлению поставок зерна на мировые рынки.

До этого в мае госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире. Его заявление тогда опроверг постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявив, что Россия не блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно.

"Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря", - сказал тогда Небензя.