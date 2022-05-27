Патрушев обсудил с секретарем СНБ Ирана усиление сотрудничества в сфере безопасности, торгово-экономические связи

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Усиление сотрудничества в сфере безопасности и торгово-экономические отношения Москвы и Тегерана обсудили в четверг в Душанбе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщил Совбез РФ.

"Стороны отметили, что в текущей геополитической обстановке перед Россией и Ираном стоит целый ряд серьезных вызовов и угроз, в связи с чем подчеркнута важность усиления российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности", - сообщила пресс-служба Совбеза РФ по итогам переговоров Патрушева и Шамхани.

"Рассмотрен комплекс вопросов двустороннего взаимодействия по линии силовых ведомств, спецслужб и правоохранительных органов, а также подробно обсуждены международные темы", - заявили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Отдельно обсуждены перспективы торгово-экономических отношений между двумя странами", - сообщил Совбез РФ.