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Борисов рассказал о результатах «Роскосмоса» в импортозамещении

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

«Роскосмос» оказался в лучшем положении по импортозамещению, чем другие российские отрасли. Результаты госкорпорации в этом вопросе в ходе саммита «Промышленная политика в новых реалиях» назвал вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы не испытываем такого дефицита, как в других отраслях», — рассказал чиновник.

Вице-премьер напомнил, что Советский Союз всю космическую технику изготавливал из собственных комплектующих, которые были достаточно конкурентоспособными для своего времени. Тем не менее после перестройки российская космическая отрасль стала использовать много готовых западных решений.

«Наступил 2014 год, нам практически одномоментно обрезали поставку всех необходимых компонентов, в первую очередь радиационно стойких, а без этого нельзя создать космическую группировку. Конечно, нам пришлось серьезные усилия предпринять. Они дают сегодня результаты», — отметил вице-премьер.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что представители Европейского космического агентства (ЕКА) пытаются разрушить связи госкорпорации с зарубежными партнерами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
ЯО
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