Стало известно о получении Украиной крупной партии штурмовиков Су-25 из наличия ВВС стран Восточной Европы

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Несмотря на отсутствие официальных заявлений стран Запада о поставках на Украину боевой авиации, Киеву уже поставлены как вертолеты, так и самолеты. По информации, поступающей из Киева, в последней партии Запад поставил украинским ВВС штурмовики.

Подтверждает отправку на Украину авиации и издание Foreign Policy. По его данным, вертолеты и самолеты, предназначенные для Киева, перед отправкой разбирают, чтобы поменять статус отправки. Занимается этим специальная "полевая группа", связанная с Европейским командованием. Летная техника доставляется на территорию одной из стран Восточной Европы, где и происходит ее разборка. Речь идет, скорей всего о Польше.

После проведения работ самолеты и вертолеты отправляют на Украину под видом "запчастей" для авиации, что позволяет говорить о том, что поставок боевых самолетов нет.

Сообщается, что таким образом Украина уже получила партию штурмовиков из наличия ВВС стран бывшего Варшавского договора, предположительно Болгарии и Словакии. В общей сложности Киеву передали 14 Су-25. Кроме того, Чехия передала партию ударных вертолетов Ми-24 в количестве примерно 7 единиц, точной информации нет. Возможно, что так же разбирались Ми-17, переданные США, хотя в Вашингтоне ранее официально заявили о планах их передачи ВВС ВСУ.

В то же время поставки самолетов и вертолетов не смогли переломить ситуацию на Донбассе, несмотря на попытки украинского командования направлять авиацию для нанесения ударов по российским позициям. Размещенные на линии соприкосновения средства ПВО РФ по-прежнему контролируют воздушное пространство, а российская авиация имеет огромное преимущество перед украинской. Не стоит сбрасывать со счетов и отсутствие опытных пилотов у ВВС ВСУ, почти все последние вылеты украинской авиации заканчиваются сбитым самолетом.