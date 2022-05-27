Результаты расследования причин крушения военно-транспортного Ил-112В в августе 2021 года публиковаться не будут

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Специальная комиссия, созданная для расследования причин крушения первого летного экземпляра военно-транспортного самолета И-112В в августе 2021 года, завершила свою работу. Как сообщил источник в авиастроительной отрасли, заключение уже подписано.

Несмотря на окончание расследование и подписанное заключение, причины катастрофы Ил-112В публиковаться не будут. Причину такого решения источник не назвал. Другой источник, знакомый с ситуацией подтвердил завершение расследования, добавив, что заключение комиссии прямо не называет причину трагедии. В документе отсутствуют претензии к производителям двигателей и авиационных комплектующих. Также комиссия не возлагает прямой ответственности за катастрофу на конструкцию самолета или экипаж.

Комиссия завершила расследование причин катастрофы Ил-112В, заключение подписано, но итоги расследования публиковаться не будут

- приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что первый экземпляр легкого военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа 2021 года в Кубинке, падению предшествовало возгорание правого двигателя.

Легкий военно-транспортный турбовинтовой самолет Ил-112В создается для замены в транспортной авиации самолетов Ан-26 и Ан-24, ресурс которых в скором времени будет выработан. Самолет является первым разработанным "с нуля" в России, работы ведутся с 2014 года. Предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Грузоподъемность составляет 5 тонн, дальность полета - 5 тысяч км, самолет способен приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов.