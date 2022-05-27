Киссинджер против Сороса: кто прав насчет России и Украины?

Киссинджер против Сороса о России и Украине

Два ветерана мировой политики предложили в Давосе совершенно полярные взгляды на мировой порядок и роль России, пишет WSJ. Мнения читателей разделились: одни поддержали Киссинджера, другие – Сороса. Некоторые комментаторы предлагают не слушать ни того, ни другого.

Уолтер Мид

Тон дискуссии на Всемирном экономическом форуме задали два известных американских иммигранта. Оба застали нацистский режим, и их по-прежнему будоражат эмоции, хотя обоим за 90. Генри Киссинджер, который на этой неделе отмечает свое 99-летие, выступил в формате видеоконференции против попыток победить или изолировать Россию и призвал Украину смириться с территориальными потерями 2014 года, чтобы положить конец боевым действиям. А спустя несколько часов 91-летний Джордж Сорос, выступая из зала, заявил, что для "спасения цивилизации" надо одолеть путинскую Россию, и призвал Запад снабдить Украину всем необходимым для победы.

Их рецепты разнятся, но ощущения сходны. Оба считают, что в силу сложившихся ценностей и интересов главная цель внешней политики США – это защита мира в Европе. Оба считают себя заступниками всего лучшего, что есть в западной цивилизации. Оба считают, что боевые действия – серьезное потрясение для мировой системы и опасаются затяжного конфликта. Россию оба – и Киссинджер, и Сорос – считают второстепенной проблемой, поскольку в долгосрочной перспективе для американской политики куда важнее будущие американо-китайские отношения.

Расходятся они из-за того, что за порядок и цивилизацию они отстаивают. Сорос, как и администрация Байдена, главной проблемой мировой политики считает борьбу демократии с тоталитаризмом. Сам закон обязывает демократии уважать права своих граждан дома и соблюдать международное право за границей.

Правители тоталитарные отвергают любые ограничения, будь то дома или за рубежом, и операция Путина на Украине столь же беззаконна, как и его обращение с российскими диссидентами. Его действия на Украине – это атака на фундаментальные принципы международного порядка, и если она увенчается успехом, мировая политика вернется к закону джунглей, который сформулировали еще афиняне, заявив мелосцам во время Пелопоннесской войны: "Сильные делают то, что могут, а слабые страдают так, как должны".

Позиция Киссинджера не столь идеологична. В мире всегда были власти самые разные – и всегда будут. Задача Америки – создать и отстоять такое равновесие, которое защитит нашу свободу и свободу наших союзников с минимальным риском и наименьшими затратами. У нас нет задачи обратить русских и китайцев в демократическую веру, и мы должны признать, что у соперничающих сверхдержав есть права и интересы, которые необходимо уважать. Россия, сообщил Киссинджер собравшимся в Давосе, была и будет важным элементом европейской государственной системы, и окружающий мир должен признать этот неоспоримый факт.

История явно учит, что ни один из подходов в чистом виде – еще не гарантия успеха. Пытаясь умиротворить Гитлера в 1930-е, французские и британские лидеры приводили вполне киссинджеровские аргументы о необходимости уважать национальные интересы Германии. А неоконсерваторы, толкая Джорджа Буша к вторжению в Ирак, приводили вполне соросовские аргументы о тоталитарной природе режима Саддама Хусейна. Как согласились бы сами Киссинджер и Сорос, автоматическое применение любой теории к хитросплетениям мировой жизни – верный способ накликать беду.

Когда Уинстона Черчилля, который на протяжении своей долгой карьеры вел себя то как Киссинджер, то как Сорос, в 1942 году спросили о послевоенном устройстве мира, он ответил словами, которые западные лидеры должны зарубить себе на носу: "Надеюсь, этим досужим рассуждениям будут предаваться те, кому нечем заняться. Мы же попомним рецепт жаркóго из зайчатины из поваренной книги миссис Гласс: "Для начала изловите зайца"".

Наш заяц пока не пойман. Путин не только не просит пощады, а, быть может, даже готовится к войне на измор, которая таит в себе для Запада массу опасностей. Новая уловка России – грозить блокадой украинских портов и нарушить мировые поставки продовольствия – напоминает нам, что у Путина еще есть козыри в рукаве. К тому же многие европейцы российского газового эмбарго боятся даже больше, чем Москва – европейского бойкота.

Без огромной помощи Запада, как экономической, так и военной, Украина затяжной войны не выдержит. Что станется с ее валютой, когда Киев потратит все средства на войну за выживание? Сколько еще пакетов помощи на 40 миллиардов долларов Конгресс готов принять? Какую экономическую помощь готов предоставить ЕС, если его страны уже страдают от инфляции и высоких цен на топливо? Если из-за конфликта разразятся перебои с продовольствием или даже мировой голод, а политическая нестабильность захлестнет такие страны, как Египет, сможет ли Запад скоординировать некий глобальный отклик, продолжая при этом помогать Украине?

Генри Киссинджер и Джордж Сорос, может, и задали тон дискуссии в Давосе, но последнее слово будет за миссис Гласс.

Комментарии читателей:

Brian Gunning

Наш безымянный и безликий лидер не уважает права собственных граждан, поэтому для Байдена главная мировая проблема – это как бы поскорее навязать свою прогрессистскую повестку и продолжить набивать карманы. Остальное – показуха.

Max Mappin

Киссинджер как всегда прав насчет расстановки сил, но мечта Путина стать современным царем разбилась: российская армия оказалась столь же неумелой, как и та, что ввязалась в Первую мировую войну, рассчитывая, что подберет оружие за драпающими немцами. А Сорос мечтает, какие деньжищи и власть он получит, уничтожив доллар.

А сам Мид наверняка катается в Давосе как сыр в масле, где "элита" планирует вернуть всех в XV век, где холопы будут знать свое место.

M Anders

Меня больше всего задела фраза, что мы не собираемся никого обращать в свою веру. Ничего, что США – это гигантское сборище законников, которые учат окружающий мир, как себя вести?

Josef Rosenfeld

Я не согласен с Киссинджером. Если Украина ради мира откажется от Крыма и Донбасса, Путин наверняка попытает счастья еще где-нибудь.

Carol Merrill

Будь это действительно конфликт между автократией и демократией, Сорос был бы по-своему прав. Но это не так. Это междоусобная борьба двух автократий, которую вполне можно урегулировать дипломатическим путем и Минскими договоренностями. Но режим Зеленского от этого благополучно отказался – при полном поощрении неоконсерваторов из Вашингтона, которые спят и видят, как бы обрушить российское самодержавие. И теперь расплачивается весь мир.

Rick Weston

Почему я вообще должен слушать, что там бормочет этот Сорос? Он же финансирует анархию на американских улицах. Вот он разглагольствует о Путине, а сам чего добивается, а? А во-вторых, администрация Байдена ни черта не смыслит в мировых делах и никак не вернет сделку с Ираном. Помнится, они уверяли, что одна угроза санкций сдержит Путина, а теперь Китай, главный злодей мира, покупает российскую нефть со скидкой и отстёгивает ему на дальнейшие боевые действия – а мы молчим. Какие же бестолочи!

John Carroll

Я бы ни того, ни другого не стал слушать. Избави нас бог от таких элит!

Jeffrey P

Это ведь Киссинджер со своей близорукостью проморгал Китай, – и теперь мы имеем в Азии честолюбивую сверхдержаву с имперскими замашками.

DONALD BIBEAULT

Я ветеран Вьетнама и не одобряю, что Киссинджер вмешивается в украинские дела точно так же, как когда-то во вьетнамские. Он прекрасно знал, что продал Южный Вьентам со всеми потрохами. Его уговор привел к гибели миллионов вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев. И вот он опять носится с новым предательством. Он – современный Невилл Чемберлен. С другой стороны, если смотреть на всё прагматически, я не верю, что Украина сможет вернуть себе Крым: у нее нет исторических прав, да и подавляющее большинство там – русскоязычные. Другое дело – две восточные области. Их еще можно вернуть, но только если Путин столкнется с серьезными потрясениями внутри самой России.

Alex Agorio

Не обращаем страны в демократию? Ну-ну. Последние 75 лет США только и делают, что свергают демократически избранные правительства. Мы открыто поддерживали диктатуры по всему миру. Одному богу известно, сколько людей погибло из-за США.

Jim Hale

Ни того динозавра нечего слушать, ни другого. Оба слишком часто ошибались.

James Dietrich

Байден еще опаснее. Это он заварил эту кашу агрессивной экспансией НАТО и ненавистью к России. Россия всё ему припомнит.

Robert Hutchings

Представьте, каково это украинцам, когда иностранцы велят им отказаться от своей земли? Как бы вы себя почувствовали на их месте? По этой логике мы в начале Второй мировой должны были просто уступить японцам Гавайи и часть западного побережья в придачу.

Darren Kim

А каково им, когда Запад велит воевать с русскими до последнего украинца?

kenneth coates

Киссинджер прав. А Сорос ошибается.

Wayzata Trojan

Да хорош уже носиться с этими старыми дурнями! Ёлки-палки, Киссинджер и Байден – оба из эпохи Никсона!