Вооруженные силы Белоруссии сделали ставку на развитие Сил специальных операций

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия обозначила стратегическую доктрину модернизации и развития своих вооруженных сил. Глава минобороны Виктор Хренин заявил, что основной упор будет делаться на совершенствование Сил специальных операций. С таким заявлением в четверг глава военного ведомства Республики Беларусь выступил перед журналистами.

На состоявшемся перед этим в Министерстве обороны совещании по вопросам обеспечения военной безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике «предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением со стороны недружественных западных государств». Лукашенко считает, что в такой обстановке необходим пересмотр концепции модернизации вооруженных сил, в том числе с учетом происходящей на Украине российской военной спецоперации.

На совещании глава государства дал поручение военному руководству проработать предложения по уточнению направлений развития ВС Белоруссии с учетом сложившейся сложной обстановки, в том числе возле границ страны. Лукашенко считает, что военное давление на Республику Беларусь со стороны европейских стран НАТО, в первую очередь Польшу, Литву и Латвию, в ближайшее время будет нарастать.

Мы спрогнозировали возможные угрозы, и, если такое не дай бог случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями

— заявил по итогам совещания Виктор Хренин.

Министр обороны особо отметил, что в последнее время полеты разведывательной авиации НАТО над территорией Белоруссии фиксируются ежедневно.