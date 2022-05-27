Министр обороны Литвы объявил сбор средств на покупку ударного беспилотника Bayraktar TB2 для Украины

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Вооруженные силы Украины в скором времени пополнятся ударным беспилотником Bayraktar TB2, БПЛА будет поставлен Киеву Литвой, в Вильнюсе уже начали собирать средства на его покупку.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас намерен закупить для украинской армии ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar. А поскольку у Литвы и так со средствами не все хорошо, все они уходят на помощь Украине, то решил он объявить сбор денег, разместив призыв и реквизиты на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей.

Как заявил министр, всего для закупки беспилотника требуется собрать 5 млн. евро, на данный момент удалось набрать 1 млн и это за один день. Остается непонятным, речь идет об одном беспилотнике или комплекте из трех БПЛА и станции управления.

Литовцы покупают BAYRAKTAR для Украины. За один день собрали €1 млн. (нужно € 5 млн)

- написал на своей странице Анушаускас.

Какие-либо подробности закупки беспилотника, сроки передачи его ВСУ и все остальное, пока неизвестны, но в последнюю партию военной помощи, собранную Литвой для Украины он точно не войдет. Вильнюс уже анонсировал отправку Киеву партии военной техники, в которую войдут: 20 американских БТР М-113, 10 армейских грузовиков и 10 вездеходов для разминирования. Всю эту технику литовцы оценили в 15,5 млн. евро.

Между тем на Украине информация о том, что Литва подарит ВСУ один ударный беспилотник, вызвала восторженную реакцию, как будто им передают целый полк боевых самолетов. В украинской прессе пишут, что Bayraktar TB2 якобы нанесли российской армии большой урон, уничтожив множество бронетехники и зенитных комплексов. О том, что на сегодняшний день российские ЗРК сбили почти все украинские Bayraktar TB2, там предпочитают не вспоминать.