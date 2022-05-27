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Военное обозрение

Иран выразил готовность организовать мирные переговоры между Россией и Украиной

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Источник изображения: topwar.ru

Ряды желающих организовать переговоры между Россией и Украиной пополнились еще одним участником. К Турции, Венгрии, Кипру и Италии присоединился Иран. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД страны выразил готовность организовать встречу сторон конфликта на Украине.

Стоит отметить, что в последнее время воинственная риторика, направленная на борьбу с «российской агрессией» непосредственно на поле боя, сменилась на «миротворческую». Все больше стран выступают за дипломатическое решение ситуации на Украине.

Вероятно, это связано с чередой поражений, которые терпят ВСУ на донбасском фронте и уже очевидной бесперспективностью дальнейшего силового сопротивления со стороны киевских властей.

В частности, со своим предложением, направленным на мирное решение конфликта выступила Италия. В Риме даже подготовили четырехэтапный план, который, к слову, резко раскритиковали киевские власти.

Собственно говоря, именно по вине украинской стороны был «заморожен» переговорный процесс, начатый в Стамбуле. Поэтому, сколько бы стран не намеревались предоставить свою «площадку», дело не сдвинется с места, пока Киев не перестанет саботировать процесс, выдвигая абсолютно неприемлемые требования.

Впрочем, если разобраться, то все вышеупомянутые государства, выступающие с «миротворческой миссией», интересует не столько прекращение огня на Украине, сколько зарабатывание политических очков, в первую очередь, в глазах российского руководства.

Ведь сегодня все прекрасно понимают, что «дружба» с Россией в условиях стремительно меняющегося миропорядка в будущем сможет обеспечить немалые «бонусы».

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Страны
Венгрия
Иран
Италия
Кипр
Россия
Турция
Украина
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