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Ассоциация аэрокосмической промышленности и торговая группа оборонных компаний США направили письмо лидерам комитетов по ассигнованиям и вооруженным силам Конгресса письмо. В нем говорится, что из-за инфляции американский ОПК требует увеличить военный бюджет. Тот самый бюджет, который и так превышает 800 млрд долларов.

Об этом сообщается в журнале Defense News.

Оборонные и аэрокосмические предприятия предлагают законодателям изменить размер военного бюджета таким образом, чтобы его увеличение опережало рост инфляции на 3-5 процентов. Они торопят конгрессменов, чтобы те приняли соответствующие решения до начала следующего финансового года, то есть до 30 сентября. Производители вооружений заявляют, что таким образом Соединенные Штаты продемонстрируют «решимость перед лицом российской и китайской агрессии».

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Джо Байден запросил на национальную оборону в 2023 финансовом году 813 миллиардов долларов. Это на восемь процентов выше прошлогоднего запроса и на 4 процента превышает сумму, одобренную Конгрессом. С учетом того, что инфляция в Соединенных Штатах выросла выше восьми процентов впервые за 40 лет, заместитель министра обороны Кэтлин Хикс и другие официальные лица Пентагона признали, что военным может понадобиться больше денег, чем им решили выделить. Значит, придётся снова разогнать печатный станок.

Впрочем, запрошенная Байденом изначально сумма, которую он намерен направить на оборону, и так является рекордной за всю историю Соединенных Штатов. По поводу такой расточительности многие конгрессмены уже выразили свое недовольство. Но военно-промышленное лобби на это недовольство вряд ли обратит внимание.