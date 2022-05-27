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Военное обозрение

К ВС РФ в качестве трофеев попали американские барражирующие боеприпасы Switchblade

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Источник изображения: topwar.ru

Примечательная информация поступает из района проведения специальной военной операции. В сводках говорится о том, что после нанесения поражения противнику на позициях одного из направлений СВО вновь удалось взять большое число трофеев. Среди прочего оказались деревянные ящики с англоязычной маркировкой и весьма необычным содержимым. Оказалось, что речь идёт о нескольких ударных дронах-камикадзе натовского производства Switchblade.

Напомним, что ранее в качестве военной помощи на Украину из США были поставлены дроны Switchblade. По сути, это барражирующий боеприпас, который запускается с небольшой платформы. Разработан и производится американской фирмой AeroVironment. Предназначен этот дрон для поражения живой силы (в том числе в укрытиях), легкобронированной техники. Имеется на вооружении армий США и Британии.

Судя по изображениям, речь идёт о модификации Switchblade 300. Этот дрон имеет длину чуть больше 60 см, массу около 3 кг. Дальность применения – до 10 тыс. метров, при этом зарядки аккумулятора хватает максимум на 10 минут нахождения в воздухе.

Есть также версия Switchblade 600. Это уже 23-кг ударный аппарат, который может поражать цели на расстоянии 40 км. Его боеголовка, по сути, является вариацией ПТУР Javelin.

При атаке цели эти дроны осуществляет видеосъёмку, передавая изображение оператору.

Фото: Военкоры «Русской весны»:

Источник изображения: topwar.ru

Если верить информации, ранее озвученной Белым домом, то США и Британия поставят на Украину до 700 Switchblade.

В любом случае обнаруженные российскими войсками ударные дроны-камикадзе теперь послужат уже против украинских вооружённых формирований. А для западных кураторов киевского режима – сигнал к тому, что существенная часть передаваемых ВСУ вооружений либо уничтожается по дороге, либо становится трофеями ВС РФ и республиканских войск.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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