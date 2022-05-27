Budget Invest отзывы: платит брокер или нет?

Budget Invest – очень известная брокерская площадка, которая предоставляет услуги онлайн-трейдинга на четырех континентах. В сфере ее интересов — Европа, Азия, Африка и Австралия. С недавних пор она принимает трейдеров России и стран ближнего зарубежья. И естественно, что увидев предложения нового брокера, россияне стараются понять, насколько безопасно иметь дело с Budget Invest, платит он или нет.

Отзывы о Budget Invest

Чаще всего отзывы о Budget Invest можно встретить на английском языке. За рубежом брокера знают с 2001 года, а вот российская целевая аудитория получила доступ к инвестиционной платформе гораздо позднее. Но уже сейчас в Сети появилось много комментариев на русском. Они публикуются на профильных форумах российских инвесторов, в социальных сетях ВК и ОК, в блогах на Medium (ссылка на блог) и Blogspot (https://budgetinvest.blogspot.com/2022/05/budgetinvest.html). Авторы отзывов о Budget Invest отмечают:

честность и порядочность посредника;

вывод прибыли в сжатые сроки (до трех рабочих дней);

отсутствие скрытых платежей;

разумные расходы при трейдинге (узкие спреды, справедливые свопы);

исключительную клиентоориентированность.

В целом, отзывы о Budget Invest в Сети имеют положительную направленность. Незначительные недостатки, отмечаемые авторами отзывов о Budget Invest, как правило, легко устранимы и не отличаются системностью.

Как Budget Invest обеспечивает безопасность

Budget Invest регулируется самыми авторитетными надзорными структурами в сфере оказания финансовых услуг. Британский и кипрский регуляторы не просто выдали лицензии на право ведения деятельность. Они строго следят за действиями Budget Invest, подвергая компанию регулярным аудитам. Каждый пользователь онлайн-платформы вправе обратиться к регулятору, если какую-либо возникшую проблему не удается решить напрямую с брокером. Это — первый уровень защиты клиента.

Второй уровень защиты состоит в отделении клиентских депозитов от собственных фондов Budget Invest. Топ-менеджмент компании не имеет права покрывать операционные расходы, пользуясь деньгами клиентов.

Кроме того, компания является членом Компенсационного фонда инвесторов, обеспечивающего удовлетворение страховых требований инвесторов в случае неплатежеспособности онлайн-брокера.

Авторы отзывов о Budget Invest считают, что инвестиционная площадка совершенно безопасна.

Условия сотрудничества Budget Invest

Согласно отзывам о Budget Invest, посредник не только прозрачно ведет бизнес, но и предлагает максимально выгодные условия сотрудничества.

Трейдеры комфортно торгуют более чем двумя сотнями финансовых инструментов с кредитным плечом от 1:10 до 1:500, используя узкие плавающие спреды от 0.1 пункта.

Программное обеспечение

Согласно отзывам о Budget Invest, практически все пользователи платформы довольны предоставленными программами (веб-версией, мобильным приложением, скачиваемой версией для ПК) и точностью котировок. Трейдеры отмечают стабильность торгового терминала, которая не зависит от активности рынка.

Веб-версия является самым популярным ПО и поддерживается в любом браузере. В отзывах о Budget Invest часто упоминается ее функциональность. Авторы комментариев о веб-терминале утверждают, что по возможностям он не уступает TradingView. И при этом брокер не взимает оплату за использование инновационного продукта собственной разработки.

Активы

В рамках одного торгового счета Budget Invest предлагает свыше двух сотен высоколиквидных инвестиционных инструментов различных классов. В том числе:

валютные пары (мажоры, кросс-пары, экзотика);

акции (международных и российских компаний);

основные биржевые индексы;

драгоценные металлы (золото, серебро, платина);

сырье (газ, нефть);

товары (пшеница, хлопок, кукуруза);

производные от криптовалют (криптопары и пары криптовалюта/фиат).

Очевидно, что выбор финансовых активов — достойный.

Дополнительные услуги

Инвесторам, которые неуверенно чувствуют себя на финансовых рынках, предоставлены следующие возможности:

Пройти подготовку под руководством индивидуального коуча и быстро освоиться в мире больших финансов. Обучающий курс может быть разработан с учетом индивидуальных потребностей клиента.

Торговать по сигналам профессиональных аналитиков. Этот сервис, с одной стороны, строится на рекомендациях экспертов компании, но с другой, оставляет инвесторам возможность самостоятельно отслеживать риски, контролировать торговые объемы, следить за своим средствами и общей рыночной ситуацией

Дополнительные услуги, по отзывам о Budget Invest, востребованы как у владельцев премиальных депозитов, так и у новичков.

Депозиты и снятие средств

Варианты пополнения депозитов и снятия прибыли включают в себя все возможные предложения от различных платежных систем и покрывают потребности трейдеров практически в любой стране мира.

Способы включают карточные платежи (ВИЗА, МастерКард, МИР, Маэстро), банковские переводы, PAYEER, PayPal, QIWI, ЮMoney. Криптотрейдеры в отзывах о Budget Invest часто выражают признательность за предоставленную возможность оперировать цифровыми валютами.

По большей части брокер покрывает комиссию за обработку депозита и заявки на вывод средств. Но при этом поставщики платежных услуг могут взимать свои сборы за переводы.

Минимальный депозит в настоящий момент составляет 100 долларов США. Этой суммы достаточно для старта инвестирования на платформе. Однако, судя по отзывам о Budget Invest, чтобы заработать реальные деньги, основная масса инвесторов предпочитает начинать с более крупных сумм — двух-трех тысяч долларов США.

Заключение

Budget Invest исправно платит. И это — безусловный факт. Очевидно, что еще в начале третьего тысячелетия компания пришла в непростой бизнес всерьез и надолго. Подобных брокеров мало, и они не могут позволить себе не платить. Фирмы-однодневки приходят и уходят. А Budget Invest вот уже двадцать лет работает в правовом поле, соблюдая высокие отраслевые стандарты.

При этом брокер обеспечивает любому желающему доступ к самым ликвидным инвестиционным инструментам и честным котировкам. Платформа учитывает интересы трейдеров разного уровня. Комфорт и внимание гарантированы даже абсолютному новичку с минимальным капиталом.