Европе посоветовали одуматься. Нельзя загонять Россию в угол

Нет новой холодной войне

Бездумная денежная помощь Украине и жесткие санкции против России не выйдут Западу боком, пишет TAC. Автор соглашается с позицией Киссинджера и призывает сесть за стол переговоров. Однако у Европы другое мнение.

Генри Киссинджер призывает к миру посредством переговоров. Но из-за 54 миллиардов долларов никто его слушать не будет.

В понедельник ЦРУ объявило, что установило на своей мемориальной стене еще две звезды в честь павших сотрудников. Сообщение об этом довольно расплывчатое, как и подобает таинственному миру разведки. Может, эти тихие и мертвые американцы погибли не на Украине, может быть, с момента их гибели прошло уже какое-то время. Но все равно остаются вопросы.

Один мой коллега недавно спросил, сколько еще американских жизней надо отдать вдобавок к 54 миллиардам долларов налогоплательщиков, чтобы выйти из патовой ситуации на востоке Украины. В чем там состоят наши интересы? Как будто из страшного сна возникло стареющее болотное чудище, чтобы негодующе заявить: американцы погибли не зря, все деньги тоже потрачены не зря. Ведь это необходимо, чтобы Россия потерпела поражение. По его словам, происходит то же самое, что и в 1980-х, когда мы поставляли оружие афганским моджахедам, чтобы они воевали с Советами. И неважно, что у Усамы бен Ладена была вторая карьера. <…>

Наверное, когда партия войны посылает своих людей, она посылает не самых лучших. Не следует расценивать затасканные аргументы человека, цепляющегося за дни былой славы из эпохи холодной войны, как довод в пользу дальнейшего участия Америки в украинских событиях. Но одному воину холодной войны я могу противопоставить другого и предположить, что к прозвучавшим недавно в Давосе комментариям Генри Киссинджера надо прислушаться. Бывший госсекретарь сказал, что Украина ради достижения мира должна уступить России свою территорию на востоке. "В ближайшие два месяца надо начать переговоры, прежде чем возникнет напряженность и потрясения, которые будет непросто преодолеть, — сказал Киссинджер, чьи слова приводит TheTelegraph. — В идеале разделительная линия должна вернуть нас к существовавшему ранее положению вещей. Продолжение конфликта дальше этих рубежей — это уже не борьба за свободу Украины, а новая война против самой России".

Киссинджер предостерег Запад о том, что нельзя "поддаваться настроению момента". А настроение момента — это признанная опосредованная война с Россией, в которой, как сообщает The Wall Street Journal, Пентагон очень хочет задействовать американский спецназ (давайте сделаем вид, что спецназовцы там пока не воюют под видом "советников"). Это что, перегиб? Угроза? Они думают, что в Кремле не читают The Wall Street Journal?

Украинская армия без открытого участия США вряд ли сумеет вернуть те земли, за которые уже почти десять лет ведется борьба. Такова точка зрения моего коллеги, такова точка зрения Киссинджера. Добиться победы без эскалации и масштабной катастрофы невозможно. А если вернуться в первоначальное состояние в плане территории, какое существовало до военных действий? Это будет близко к беспроигрышной и взаимовыгодной ситуации, какая только возможна в военном конфликте, унесшем так много жизней и столь многих превратившем в беженцев.

Хочешь мира — готовься к конфликту. В конце концов, целью должен быть мир, а не война ради войны. Медленное и трудное возвращение к прежнему состоянию потребует новых украинских, а возможно, и американских жертв. Если чего-то подобного можно добиться за столом переговоров до того, как появятся эти потери, до того, как бездумная денежная помощь и суровые санкции нанесут еще больший ущерб западной экономике, значит, это надо считать подарком судьбы и благодеянием.

Либеральные интернационалисты скажут, что они ведут борьбу ради прочного и долговременного мира, что Россию надо покарать и ослабить до такой степени, чтобы она не представляла никакой угрозы в будущем. Но проблема в том, что загнанная в угол ядерная держава может огрызнуться ядерным оружием. Есть и другая проблема. В одиночку украинцы такой победы не добьются. Если цель заключается в разгроме России, то такая цель потребует еще более активного вмешательства Запада.

Киссинджер тоже думает о долговременном мире и о балансе сил в Европе. Давайте поразмышляем. Представьте на мгновение следующий маловероятный, чисто гипотетический сценарий. Если Путину надо нанести сокрушительное поражение, но без открытой войны с НАТО и без ядерной эскалации, тогда и без того нестабильная Европа окажется в еще более опасном положении. ЕС и НАТО представляют общие интересы европейских стран в отношении США и России. Германия и Франция, если вспомнить большие войны, исторически являются противниками. Конец истории не наступил.

Сплочение крупных европейских держав, сначала военное, а потом экономическое, стало их реакцией на американское господство. А то, что они продолжают держаться вместе, это ответ на мощь России на востоке. Зачем Франции и Германии формировать совместную экономическую политику, если интересы безопасности из этого уравнения исчезнут? Чем страшна НАТО, если нет России? Поляки в своей ненависти к русским как будто забыли слова лорда Исмея, который говорил: "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы". Эта последняя часть тоже важна, ведь на Польшу нападали не только с востока.

К сожалению для всех нас, свои слова Киссинджер произнес на Всемирном экономическом форуме в Европе. Там влиятельные и сильные мира сего ответили на призыв Владимира Зеленского продолжать борьбу и вводить новые санкции бурной овацией.

Автор: Мика Медоукрофт (Micah Meadowcroft)