На "Азовстали" продолжают находиться остатки украинских военных

Пушилин рассказал о найденных на «Азовстали» прятавшихся украинских военных

В Мариуполе во время разминирования территории завода "Азовсталь" российские и донецкие военные обнаружили оставшихся там боевиков. По словам Пушилина, они не несут "активной угрозы". Тем не менее пока неизвестно, сколько их находится на территории в 10 кв. км.

На территории мариупольского комбината "Азовсталь" найдены бойцы ВСУ, которые не сдались в плен вместе с остальными военными. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости".

"Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьезная. Пока никто в этом не распишется", - сказал он, уточнив, что завод занимает площадь в 10 кв. км.

По его словам, обнаруженные военные не представляют активной угрозы. Сейчас саперы ДНР и ВС РФ проводят "очень тщательное" разминирование территории, так как там много ловушек. "У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане", - добавил Пушилин.

Когда именно закончится обезвреживание территории, Пушилин сказать не смог, но отметил, что специалисты ускоряются.

Собеседник агентства, отвечая на вопрос о наличии боевых действий на территории мариупольского комбината, ответил отрицательно.

20 мая Минобороны РФ объявило о том, что территория "Азовстали" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против них возбуждены уголовные дела в РФ) - полностью перешла под контроль России. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 военнослужащих украинских подразделений. Они были заблокированы на "Азовстали" около месяца.

Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что пленные содержатся в удовлетворительных условиях. Об этом пишет британская газета The Guardian. Издание отмечает, что у боевика получилось созвониться с супругой.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", - сказала она СМИ.

По словам Екатерины, ей звонили и рассказывали, что "условия [содержания] более или менее удовлетворительные": "Их кормят, поят. Условия их устраивают, и за этот короткий период они не подвергались насилию".

Тем временем в ДНР готовят устав трибунала для задержанных боевиков. По словам Пушилина, время на этот процесс не ограничено точными рамками, но "затягивать не стоит". Этот документ разрабатывают так, чтобы коллективный Запад не смог предъявить претензии, даже условные. "Или если эти претензии и звучали, то они были абсолютно пустыми", - добавил глава республики.

Пушилин подчеркнул, что международный трибунал должен быть "максимально открытым и прозрачным", чтобы ни у кого не было сомнений в правильности процесса: "Мы будем приглашать абсолютно всех. Некоторые дружественные страны уже предварительно дали согласие". Список стран он не стал оглашать. Но предположил, что первый этап судебного процесса состоится уже к концу этого лета.

На следующий день после объявления оборонного ведомства России о взятии в плен всех военных, скрывавшихся на заводе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен.

Он сказал, что "парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь".

Зеленский считает, что дальнейшее развитие событий зависит от обязательств, которые брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, "когда обещали, что они (украинские войска) будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена".

Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат вопрос обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука.

"В том что касается обмена - мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "его мнение не поменялось": "Никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным".

Что касается обмена бойцов Украины на Медведчука, то после слов Слуцкого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом "вряд ли можно", так как Медведчук гражданин Украины и не является военным.

"В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он не стал отвечать на вопрос, возможен ли обмен боевиков на российских пленных. "Не могу ответить на это вопрос... В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - сказал Песков.

Ангелина Мильченко