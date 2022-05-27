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В Канаде с большим перерасходом средств завершается модернизация двух фрегатов класса "Анзак" ВМС Новой Зеландии

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 26 мая. Проект модернизации в Канаде двух фрегатов "Те Мана" (Te Mana) и "Те Каха" (Te Kaha) класса "Меко" А-200ANZ ("Анзак") ВМС Новой Зеландии практически в полтора раза превысил первоначальную смету и затянулся более чем на четыре года.

Как сообщает Radio New Zealand, затраты на модернизацию второго корабля серии "Те Мана", а до него и "Те Каха" (возвращен в состав в ВМС Новой Зеландии в конце 2020 года), возросли примерно до 700 млн. долл., в основном из-за ошибок управления проектом.

Главный подрядчик Lockheed Martin Canada и субподрядчик погрязли в длительном судебном разбирательстве с Минобороны Новой Зеландии.

Как напоминает издание, еще в 2017 году министр обороны Новой Зеландии Рон Марк объявил о значительном перерасходе средств по подписанному с Lockheed Martin Canada контракту на модернизацию двух фрегатов класса "Анзак".

Согласно пресс-релизу новозеландского оборонного ведомства, стоимость подписанного в 2014 году контракта по проекту FSU (Anzac Frigate Systems Upgrade) стоимостью 491 млн. долл. несколько раз пересматривалась и на конец 2017 года имела перерасход средств на сумму 148 млн. долл. (общая сумма 639 млн. долл.).

По словам Р.Марка, предыдущим руководством Министерства обороны была допущена серия ошибочных оценок в управлении проектом. В частности, после первого пересмотра проекта в сентябре 2016 года канадской стороной дополнительные затраты были оценены в сумме от 65 до 74 млн. долл., однако министерство не решало вопрос в течение года, в то время как расходы продолжали расти, а задержки в графике поставок становились более продолжительными. Подрядчик предоставил окончательную фиксированную сумму в июне 2017 года, однако и это решение не было принято в преддверии выборов, что привело к дополнительному росту издержек.

По состоянию на начало 2018 года у правительства не оставалось другого выбора, кроме пересмотра начальных условий и перезаключения контракта, что привело к возникновению дополнительных затрат и значительной задержке в поставке и установке нового оборудования на фрегатах.

Как ранее сообщал ЦАМТО, начальный контракт между правительством Новой Зеландии и Lockheed Martin Canada на модернизацию двух фрегатов класса "Анзак" был подписан 29 апреля 2014 года (перезаключен в начале 2018 года).

В соответствии с условиями договора, Lockheed Martin Canada отвечала за проектирование, установку и интеграцию системы боевого управления CMS 330, а также за приобретение новых радиолокационных систем и вооружения. В дополнение к модернизации СБУ, фрегаты также планировалось оснастить вертикальной пусковой установкой "Си Септор" компании MBDA.

Первый фрегат прибыл в Канаду для прохождения модернизации в марте 2018 года, второй – в марте 2019 года. Работы по ремонту и модернизации проводились на верфи Seaspan в Виктории (Британская Колумбия).

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Страны
Великобритания
Канада
Колумбия
Новая Зеландия
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Проекты
2020-й год
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