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Интерфакс-АВН

Лукашенко дал прогноз, что Белоруссия столкнется с беспрецедентным давлением Запада

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Минск. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Белоруссия столкнется с беспрецедентным экономическим, политическим и военным давлением, заявил президент Александр Лукашенко.

"В этой борьбе (глобальном противостоянии России и Запада - ИФ) Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением. При этом военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. Складывающаяся обстановка как никогда требует от наших войск быть готовыми в любую минуту дать адекватный ответ военным поползновениям в сторону Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании с руководством Минобороны в четверг в Минске, его цитирует издание администрации президента "СБ. Беларусь сегодня".

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Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
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