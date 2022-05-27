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ЦАМТО

На верфи Austal USA спущен на воду 17-й боевой корабль прибрежной зоны (LCS-34) "Огаста" для ВМС США

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Корабль «Индепенденс» командование ВМС США считает чудом инженерной мысли. Фото с сайта www.austal.com
Корабль «Индепенденс» командование ВМС США считает чудом инженерной мысли. Фото с сайта www.austal.com.

ЦАМТО, 26 мая. На предприятии Austal USA 23 мая состоялась церемония спуска на воду боевого корабля прибрежной зоны (LCS-34) "Огаста" класса "Индепенденс" для ВМС США.

Спуск "Огаста" на воду был многоэтапным процессом, который включал подъем 2500-тонного корабля почти на метр в воздух, перемещение его примерно на 400 футов на пришвартованную палубную баржу с использованием транспортеров, а затем перемещение с баржи на плавучий сухой док. Далее док был заполнен водой и LCS-34 впервые вошел в воду.

"Огаста" является 17-м из 19 кораблей LCS класса "Индепенденс", заказ на строительство которых был подписан с Austal USA.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головное судно серии, LCS-2 "Индепенденс", построенное консорциумом, в который входит Austal USA, было принято на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 13 кораблей прибрежной зоны. Последним в декабре 2020 года был поставлен LCS-26 "Мобайл", который вошел в боевой состав флота 22 мая 2021 года. Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей серии: LCS-32 "Санта-Барбара", LCS-36 "Кингсвилл", LCS-38 "Пирр" (Pierre).

Как уде сообщалось, 29 июля 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
LCS-2
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