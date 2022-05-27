"ОДК-СТАР" и "ЮТэйр-Инжиниринг" планируют создать в Тюмени центр ремонта агрегатов для авиации

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Представители компаний "ОДК-СТАР" и "ЮТэйр-Инжиниринг" обсудили создание ремонтного центра агрегатов НР-3, которыми оснащаются вертолёты, в аэропорту Плеханово (Тюмень), сообщила в четверг Объединенная двигателестроительная корпорация.

"В настоящее время "ОДК-СТАР" и "ЮТэйр-Инжиниринг" находятся на стадии формирования концепции ремонтного центра НР-3ВМ/ВМА. Уже проработаны заявки на ремонтные комплекты, подготовлены коммерческие предложения. Специалисты "ОДК-СТАР" готовы обеспечить конструкторское и технологическое сопровождение ремонтов, провести обучение персонала эксплуатирующей организации", - сказано в сообщении.

По словам управляющего директора "ОДК-СТАР" Сергея Попова, для компании, которая является разработчиком и производителем насосов-регуляторов, "важно напрямую работать с конечным потребителем продукции".

"Создание ремонтного центра для нас - это мощное развитие сервисного направления предприятия. Готовы делиться компетенциями, помогать с созданием новой рембазы. До конца этого года будет выпущено интерактивное руководство по агрегатам НР-3 всех модификаций с 3D-моделями агрегатов", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь замгендиректора - директор по качеству АО "ЮТэйр-Инжиниринг" Алексей Алексеев заявил об актуальности освоения восстановительных ремонтов НР-3 своими силами.

"Для успешной реализации проекта необходима помощь в поставке оборудования, в предоставлении ремонтной документации, обучении персонала и авторском надзоре со стороны "ОДК-СТАР". Мы не сомневаемся в профессионализме пермских специалистов: они всегда оперативно реагируют на наши запросы и при необходимости выезжают в любую точку планеты, чтобы в короткий срок восстановить исправность наших вертолётов", - отметил Алексеев, которого цитирует пресс-служба ОДК.

По её данным, сегодня в эксплуатации находится порядка 25 тыс. вертолётных двигателей разработки петербургского предприятия "ОДК-Климов" с агрегатами НР-3 разработки "ОДК-СТАР" (Пермь).

Насос-регулятор - один из ключевых агрегатов, обеспечивающих управление газотурбинным двигателем за счёт автоматического регулирования подачи топлива в камеру сгорания. Ремонтный центр на базе эксплуатирующей организации позволит оперативно восстанавливать агрегаты, при этом сократится время простоя вертолётов, сказано в сообщении.

"В целом развитие послепродажного обслуживания как авиационных двигателей, так и его компонентов, служит повышению авиационной безопасности в России", - отмечено в сообщении.