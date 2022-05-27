Войти
РИА Новости

Минобороны РФ показало пуск ракеты Р-500 по объекту на Украине

86
0
0
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 26 мая/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения крылатой ракетой Р-500, выпущенной из комплекса "Искандер-К", украинского военного объекта, передает РИА Новости.

Пуск произвели из лесистой местности.

За последние сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР в результате удара уничтожены подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые прибыли для усиления украинской группировки в Донбассе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что штурмовые группы ВДВ захватили сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Р-500
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.03.2021
Армения не скомпрометирует российские «Искандеры»
24.07.2015
Крымскую военную группировку усилят ракетоносцы
16.12.2014
«Ядерное оружие не может быть абсолютным инструментом сдерживания»
23.10.2014
Крым не нуждается в ядерных боеприпасах
12.02.2014
Великий воин и защитник «Искандер»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 01:26
  • 26819
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.05 00:45
  • 43
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 26.05 22:54
  • 61
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 26.05 22:13
  • 10
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 26.05 22:08
  • 2
Источник: силы Средиземноморской эскадры РФ следят за учениями НАТО "Щит Нептуна - 2022"
  • 26.05 21:57
  • 2
«В военкоматах нет отбоя от желающих". В России разрешат служить по контракту до 65 лет
  • 26.05 18:03
  • 1
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 26.05 17:33
  • 1
Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря
  • 26.05 17:28
  • 1
Украина получила партию ударных вертолётов советского производства Ми-24 из наличия ВС Чехии
  • 26.05 17:17
  • 1
Российские войска уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье
  • 26.05 16:55
  • 1
В России к 2023 году появится технология создания твердосплавного инструмента для ОПК
  • 26.05 13:18
  • 18
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 26.05 06:10
  • 4
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 26.05 06:07
  • 3
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов