Минобороны РФ показало пуск ракеты Р-500 по объекту на Украине

МОСКВА, 26 мая/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения крылатой ракетой Р-500, выпущенной из комплекса "Искандер-К", украинского военного объекта, передает РИА Новости.

Пуск произвели из лесистой местности.

За последние сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районе железнодорожной станции Покровск в ДНР в результате удара уничтожены подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые прибыли для усиления украинской группировки в Донбассе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что штурмовые группы ВДВ захватили сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ.