Минобороны Румынии ускоряет закупку истребителей F-16 в Норвегии

ЦАМТО, 26 мая. Минобороны Румынии намерено ускорить закупку 32 истребителей F-16 в Норвегии. Кроме того, получено разрешение на эксплуатацию устаревших истребителей МиГ-21 еще в течение года.

Как заявил в эфире телеканала Digi24 министр обороны Румынии Василе Динку, за последние два месяца активизировались контакты с норвежской стороной и США с целью ускорить приобретение F-16 из состава ВВС Норвегии. Кроме того, проведены переговоры с МО Португалии по вопросу технического обслуживания самолетов и обучения пилотов.

Румынские ВВС приостановили полеты МиГ-21 в марте после того, как самолет МиГ-21 и отправленный на его поиски вертолет IAR-330 разбились, в результате чего погибли восемь военнослужащих.

По информации МО Румынии, полеты на самолетах МиГ-21 возобновятся на год, после чего истребители советского производства будут полностью сняты с вооружения. Пока же они будут применяться только для выполнения задач патрулирования и обучения пилотов. Далее все функции МиГ-21 примут на себя F-16.

Одновременно румынские власти намерены предпринять шаги по закупке самолетов пятого поколения F-35. В феврале президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния планирует закупить F-35 в рамках программы модернизации своих ВВС.

В марте президент объявил, что Румынии необходимо увеличить расходы на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта. Румыния, вступившая в НАТО в 2004 году, заявила, что планирует потратить до 2026 года в общей сложности 9,8 млрд. евро на укрепление своего оборонительного потенциала.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МНО Румынии подписало контракт на поставку для замены устаревших МиГ-21 первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Поставка самолетов была выполнена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Первая пара самолетов прибыла в Румынию в августе 2020 года, пятый – в марте 2021 года.

В конце декабря 2021 года парламент Румынии предоставил Минобороны предварительное разрешение на начало процедуры закупки 32 истребителей F-16 в конфигурации M6.5.2 с сопутствующей логистической поддержкой из состава ВВС Норвегии, а также пакета оборудования и услуг по их модернизации в США. Бюджет покупки составляет около 454 млн. евро. Предварительно, стоимость самолетов оценивается в 354 млн. евро, логистической поддержки и поставки специального оборудования для модернизации из США – 100 млн. евро. 20 декабря 2021 года правительство Румынии подписало письмо о намерении приобрести до 32 снятых с вооружения ВВС Норвегии самолетов в рамках сделки на сумму до 513 млн. долл.

Предполагалось, что первый самолет будет поставлен ВВС Румынии в 2023 году, а оставшиеся – в течение 2024 года. В 2023 году в составе ВВС Румынии должно состоять две эскадрильи F-16. В то же время начнется модернизация закупленных ранее в Португалии самолетов.