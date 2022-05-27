Авиация РФ уничтожила центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Российской авиацией был уничтожен центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом в четверг, 26 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — рассказал он.

Конашенков также пояснил, что за сутки высокоточные ракеты поразили 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две артиллерийские батареи.

Кроме того, российские войска уничтожили два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также генерал-майор добавил, что в районе Николаевки российскими войсками была уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации ВСУ, в том числе и беспилотников. 24 мая российская авиация уничтожила крупный склад ВСУ в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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