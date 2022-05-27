В технополисе "ЭРА" провели военно-технический эксперимент с использованием робототехнических комплексов

ЦАМТО, 26 мая. В технополисе "ЭРА" проведен комплексный военно-технический эксперимент по оценке возможностей применения перспективных гидроакустических станций и робототехнических комплексов в построении системы освещения подводной обстановки.

В испытании были задействованы опытный образец быстроразварачиваемой зональной гидроакустической станции, автономные и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, а также корабли и суда Черноморского флота.

В ходе эксперимента выполнены задачи построения системы подводного наблюдения в целях контроля за безопасностью морских направлений.

Кроме того, успешно проведены проверки функциональных возможностей системы наблюдения по контролю за подводной средой и обнаружению в ней объектов различных типов и информационно-технического сопряжения робототехнических комплексов военного назначения и гидроакустических систем.

Как отметили специалисты Главного управления инновационного развития Минобороны России, впервые была продемонстрирована возможность комплексного применения активных и пассивных гидроакустических средств, а также робототехнических комплексов в интересах построения системы освещения обстановки для охраны развертываемого маневренного пункта базирования сил флота.

Вместе с тем, были отработаны варианты обнаружения подводных диверсантов, морских мин и взрывоопасных объектов.

Эксперимент проводился в соответствии с Планом работы Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям в 2022 году с участием специалистов Главного управления инновационного развития Минобороны России, Главного командования Военно-морского флота России, Управления вооружения ФСО России, Морского управления Росгвардии России, Военного инновационного технополиса "ЭРА", Фонда перспективных исследований, а также предприятий промышленности.

По итогам военно-технического эксперимента специалистами Комиссии будет приниматься решение об открытии инициативных работ с последующим проведением государственных испытаний и дальнейшим принятием на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.