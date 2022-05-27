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ЦАМТО

Израиль отклонил просьбу США одобрить передачу противотанковых ракет "Спайк" Украине

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ПТРК Spike NLOS
ПТРК Spike NLOS.
Источник изображения: Rafael Advanced Defense Systems

ЦАМТО, 26 мая. Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставить Украине противотанковые ракеты "Спайк" (Spike), произведенные в Германии с использованием израильских технологий.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских должностных лиц.

По данным портала, генеральный директор Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон для переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности. Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал спросил коллегу, можно ли Германии передать Украине противотанковых ракеты "Спайк", которые производятся на израильском предприятии в стране (согласно лицензии, Израиль должен одобрять любую передачу этого вооружения третьей стороне).

А.Эшель ответил на просьбу отказом, заявив, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное военное оборудование. По словам источника, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты. Это может привести к тому, что Москва "нанесет урон" интересам Израиля в Сирии, подчеркнул собеседник Axios.

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