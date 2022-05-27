Генерал Вооружённых сил США: Американская программа ядерного сдерживания ненадёжна

Источник изображения: topwar.ru

Американская программа ядерного сдерживания ненадежна. Ее слабым местом являются устаревшие ракеты, субмарины и самолеты.

Как сообщает газета The Washington Times, такое заявление сделал генерал-лейтенант американских ВВС Джеймс Докинз – младший в ходе заседания подкомитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США.

Этот высокопоставленный офицер, занимающий должность заместителя начштаба по стратегическому планированию, отмечает усиление военной мощи России, КНР и Северной Кореи, в том числе их ядерных потенциалов. На этом фоне, отмечает генерал Вооруженных сил США, американцам нужно срочно задуматься над необходимостью повышения обороноспособности, чтобы защитить свою страну и государства-союзники. Поэтому первоочередной задачей Пентагона, по его мнению, является срочная замена и модернизация вооружений, в первую очередь, ядерных боеголовок.

На данный момент, заявляет генерал, в Вооруженных силах США продолжают эксплуатироваться ракеты, бомбардировщики и подлодки, которые уже давно пора списывать в связи с истечением предельного срока эксплуатации.

Источник изображения: topwar.ru

Собственно, подобные панические заявления из уст представителей Пентагона звучат довольно часто. Все они пугают власти своей страны различными угрозами, чтобы добиться увеличения финансирования военных расходов.