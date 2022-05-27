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Военное обозрение

США анонсировали первый полет перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider в 2023 году

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Источник изображения: topwar.ru

Первый полет перспективного стратегического бомбардировщика В-21 назначен на 2023 год. Об этом говорится в официальном сообщении компании Northrop Grumman. В конце 2022 года пройдет публичная презентация самолета.

Как утверждает компания Northrop Grumman, первый самолет B-21 завершил серию наземных испытаний на заводе Air Force Plant 42 в Палмдейле, штат Калифорния, в начале мая 2022 г. Наибольшую важность, как отмечают в компании, представлял тест нагрузки. Также проверялись настройка приборов самолета и его устойчивость к различным нагрузкам. Испытание прошло успешно, что означает готовность первого самолета В-21 к летным испытаниям.

Бомбардировщик впервые совершит перелет в 2023 году, с завода компании на базу ВВС США «Эдвардс» в штате Калифорния, где уже пройдут первые летные испытания. Что интересно, первоначально Военно-воздушные силы США рассчитывали провести первый полет B-21 в декабре 2021 года. Об этом заявлял бывший заместитель начальника штаба генерал Стивен Уилсон.

Но к началу 2021 г. амбициозные планы ВВС США несколько изменились. Полет отложили на середину 2022 года, но в конце 2021 года и командование ВВС, и представители компании Northrop уже были более осторожными в прогнозах.

Также ВВС США в апреле 2022 г. заключили контракт на 108 млн долларов с компанией Northrop на закупку «предметов с длительным сроком поставки». Сроки исполнения обязательств по данному контракту также могут затянуться, если компания не обеспечит оперативные производство и поставку компонентов.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик B-21 будет нести во внутренних отсеках гиперзвуковое оружие. Сегодня оно проходит испытание на таком носителе как B-52.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Компании
Northrop Grumman
Проекты
ГЗЛА
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