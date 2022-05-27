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ЦАМТО

BAE Systems поставила ВС Норвегии первую партию ББМ CV-90 по дополнительному контракту

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Источник изображения: Фото: BAE Systems

ЦАМТО, 26 мая. BAE Systems сообщила о передаче норвежской компанией-партнером Ritek AS Агентству по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) первых четырех бронемашин боевого обеспечения CV-90.

Церемония передачи совпала с завершением строительства нового сборочного цеха Ritek для проекта CV-90. В результате общие производственные площади увеличились до 5500 кв. м.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2012 года Минобороны Норвегии заключило с BAE Systems контракт стоимостью 500 млн. фунтов стерлингов (750 млн. долл.) на поставку 41 новой и модернизацию 103 состоящих на вооружении ВС страны бронированных машин CV-9030. Поставка новой техники завершилась в апреле 2019 года.

В результате реализации этой программы ВС Норвегии получили 144 современные бронемашины различных модификаций.

В феврале 2021 года BAE Systems объявила о подписании с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) контракта на поставку 20 дополнительных бронемашин боевого обеспечения (combat support vehicles) CV-90.

Стоимость соглашения превышает 50 млн. долл. Заказ предусматривает поставку 12 бронемашин CV-90 в инженерной версии и восьми – в многоцелевой. Поставки должны быть завершены в 2023 году. После выполнения данного контракта парк бронемашин семейства CV-90 СВ Норвегии увеличится до 164 ед.

Поставку техники выполнит подразделение BAE Systems Hagglunds, размещенное в Эрншельдсвике (Швеция), совместно с норвежской компанией-партнером Ritek. BAE Systems выступает в качестве основного поставщика, а Ritek отвечает за закупку комплектующих, логистику, окончательную сборку и интеграцию. Кроме того, Ritek отвечает за координацию проекта и расширение участия норвежской промышленности. В проекте также примут участие компании Kongsberg Defense and Aerospace, которая поставит систему боевого управления ICS, и Thales Norway, которая выступит поставщиком внутрипереговорной системы SOTAS. Как планируется, до 30 потенциальных норвежских поставщиков будут отвечать за модернизацию и ремонт компонентов, а также поставку новых подсистем и технологических решений в рамках будущих обновлений норвежского парка CV-90.

Норвегия является одним из семи покупателей бронемашин семейства CV-90. В число заказчиков в настоящее время, помимо Норвегии, входят шесть европейских государств, включая Данию, Эстонию, Финляндию, Швейцарию, Швецию и Нидерланды. Всего на вооружении состоят около 1300 бронемашин линейки в различных вариантах.

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