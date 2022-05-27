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ЦАМТО

МО РФ призывает все заинтересованные стороны к консолидации усилий в целях развития ИИ-индустрии

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

ЦАМТО, 26 мая. Консолидация усилий федеральных и региональных властей, научно-академического сообщества, а также организаций и предприятий – лидеров отечественной ИТ-индустрии, позволит сократить сроки перехода на отечественные платформы и решения, использующие возможности алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

С таким заявлением выступил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук в ходе встречи в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации с представителями профессионального ИТ-сообщества. Поводом стал старт подготовки к масштабному и представительному Конгрессу "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта", который по традиции состоится в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Девиз Конгресса – "Национальная консолидация усилий ради созидания".

Участники мероприятия обменялись мнениями и акцентировали важность укрепления взаимодействия в сфере разработки программных и аппаратных платформ, обмена опытом в области ИИ с фокусом на отечественные решения, а также констатировали назревшую необходимость в устранении несогласованности образовательных программ профильных российских ВУЗов. При этом подчеркивалось, что развитие компетенций в сфере ИИ в России должно быть сосредоточено вокруг лучших научных школ, государственных и частных структур.

Как отметил А.Осадчук, новые российские ИИ-решения и разработки должны вбирать в себя различные программные платформы, наборы данных, библиотеки, приводя их к единому технологически-организационному знаменателю. Таким образом, на базе цифровых флагманов будет создаваться множество конкурентоспособных конечных программных и аппаратных продуктов.

"Консолидация всех заинтересованных сторон не должна быть стихийной и разнонаправленной. Необходимо создание комплекса мер "мягкого" государственного планирования, регулирования и стимулирования ИИ-отрасли в целях безусловного достижения и закрепления за нашей страной стратегического лидерства в области ИИ", – подчеркнул представитель Минобороны России.

Кроме того, в ходе мероприятия была актуализирована повестка 12 секций и 5 круглых столов предстоящего Конгресса. Проблематика назревших мер в сфере развития отечественного ИИ, а также опыт разработки и внедрения технологий ИИ в различных отраслях и сферах применения, в том числе в отдельных регионах России, будут детально рассмотрены в августе на 35 тематических мероприятиях научно-деловой программы МВТФ "Армия-2022".

Как ожидается, результатом работы участников Конгресса станет подписание Меморандума "О научно-техническом сотрудничестве в сфере ИИ и консолидации совместных усилий в целях ускорения темпов социально-экономического развития, повышения экологической безопасности, противодействия внешним угрозам и совершенствования этических аспектов использования ИИ". Кроме того, будут разработаны "Основы политики консолидации усилий в области разработки и внедрения технологий ИИ", а также определен перечень действующих нормативно-правовых актов, требующих внесения изменений и доработки.

Справочно:

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022" в период с 15 по 18 августа 2022 г. состоится Конгресс "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта".

На аналогичном Конгрессе 2021 года основной темой обсуждения стала необходимость обеспечения безопасности разработки и применения технологий ИИ во всех ключевых областях: социогуманитарной, технологической, информационной. Также была отмечена назревшая необходимость перехода на отечественные платформы и решения на базе ИИ.

За прошедший год принят Кодекс этики ИИ, инициировано развертывание шести исследовательских центров по ИИ, учреждены центры компетенций по ИИ. Начаты работы по созданию элементов отечественных программно-аппаратных решений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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