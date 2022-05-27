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Польский профессор Сорока: Германия не хочет, чтобы Украина выиграла

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Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Шольц не хочет победы Украины. Профессор Сорока: "Германия всегда хотела близких отношений с Россией”

Германия не хочет, чтобы Киев достиг успех в текущем конфликте, считает польский профессор Павел Сорока. В своем интервью Niezależna.pl он комментирует сдержанное поведение канцлера ФРГ Шольца по поводу спецоперации на Украине. Для Германии гораздо важнее ее тесные экономические связи с Россией. Есть и еще одна важная причина.

"Германия ведет консервативную политику по отношению к России из-за своих экономических интересов. Я имею в виду прежде всего зависимость от российской энергетики. Это все еще важно", — считает профессор Павел Сорока из университета Яна Кохановского в Кельце в беседе с порталом Niezalezna.pl.

Niezalezna.pl: Эксперт по зарубежным вопросам оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности по поводу российской спецоперации на Украине. "Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла в этом конфликте", — сказал Кизеветтер в эфире телеканала ARD. Что вы думаете о таком жестком заявлении?

Профессор Павел Сорока: В оппозиции растет все более негативное отношение к правящей коалиции и канцлеру, что в будущем может привести к смене власти в Германии. Следует отметить: сдержанность Германии, когда речь идет о реакции на действия России, показывает, что нынешняя коалиция во главе с канцлером Шольцем не хочет оказывать большую помощь Украине. Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла.

— Почему они не хотят, чтобы Россия проиграла?

— Из-за собственных экономических интересов. Я имею в виду прежде всего зависимость от российской энергетики. Это все еще важно.

— Почему в таком случае эксперт ХДС раскритиковал действия канцлера, если раньше ХДС сам вела дела с Россией?

— ХДС в этот момент смотрит на мнение немецкого общества. Следует обращать внимание не только на настроения и взгляды политиков, но и на общество, и значительная часть немцев не поддерживает политику Шольца в отношении России.

Если предположить, что Кизеветтер прав и канцлер Шольц действительно не хочет победы Украины, то как на это смотреть в контексте того, что Германия является важным государством НАТО, а Россия — одним из главных врагов альянса?

Конечно, Германия — очень важное государство НАТО, в котором размещаются крупнейшие американские силы в Европе. Более того, это важнейшее государство Евросоюза. Поэтому поведение Германии имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса.

— Если Германия действительно хочет победы России, является ли это предательством НАТО?

— Это, может, и не предательство, но создание очень серьезных разногласий, ослабление сплоченности союза.

— Почему Германия так панически боится поражения России? Что это будет для нее значить?

— Я уже говорил об экономических интересах, но это еще не все. Следует вспомнить немецкую политику и особенно социал-демократию в 70-е, 80-е годы, когда еще существовал Советский Союз. Кроме того, последующие правительства — в том числе и Шредера — делали ставку на тесные отношения с Россией, чтобы совместно господствовать в Европе. Даже несмотря на то, что в период холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, у них все равно был настрой разделить Европу между собой. Это не изменилось до сегодняшнего дня.

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