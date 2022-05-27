Аналог уникальной бронеамфибии "Держатель" пригодился бы армии России

Источник изображения: Фото: ГТРК ЛНР / youtube.com

Форсирование водных преград даже при современном развитии инженерной техники является весьма сложной задачей. Действия войск должна была облегчить разработанная в 80-е годы конструкторским бюро "Лугансктепловоз" машина обеспечения переправ (МОП) "Держатель".

Как сообщал проект "РГ: русское оружие", эта машина была изготовлена в единственном экземпляре, в прошлом году она была реанимирована военнослужащими Народной милиции ЛНР. Ее привлекли для участия в параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для выполнения необходимых задач ее оснастили экскаваторным и бульдозерным оборудованием, гидромонитором, мотобуром и лебедкой. На крыше защищенной кабины смонтирована вращающаяся башня с 7,62-мм пулеметом ПКТ (боекомплект 1000 патронов).

Мощность двигателя - 710 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч., по пересеченной местности - до 35 км/ч. При форсировании водных преград - до 15 км/ч. Запас хода по топливу около 500 км. Масса - 37700 кг., экипаж - 3 человека.

МОП создавался на платформе уже устаревшего транспортера ПТС-3, в настоящее время в России есть гораздо более совершенные плавающие гусеничные машины.