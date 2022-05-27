Газета "МК" опубликовала материал Сергея Вальченко "Армия Польши на Украине: аналитики оценили перспективы и вооружения: "Могут очень существенно ухудшить положение российской группировки", в котором говорится, что визит польского президента Анджея Дуды в Киев, его объятия с Зеленским и закон о новом статусе поляков на Украине подогрели тему возможной отправки Варшавой войск на помощь Киеву. Кто-то говорит об ограниченном польском контингенте в западных областях Украины, когда-то входивших в состав Польши, а кто-то и о более масштабном возможном участии поляков в боевых действиях против российской армии. Насколько серьезный противник польская армия, рассказал заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов.

155-мм/52 самоходные гаубицы Krab польского производства из состава 23-го Силезского артиллерийского полка Войска Польского, 2021 год (с) 23-й Силезский артиллерийский полк

Чем руководствуется Варшава, которая стала самым активным союзником Киева после США? Некоторые считают, что Польша засматривается на бывшие свои кресы - территорию Западной Украины - Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Другие эксперты убеждены, что Варшава намерена сделать всю Украину своим младшим партнером. В любом случае, Польша повела себя точно по определению, которое дал ей в свое время Уинстон Черчилль, который называл Польшу "гиеной Европы".

- Так какие силы может выставить Варшава в помощь Украине?

- Предположительно, Польша может направить на Украину две из имеющихся в ее армии четырех дивизий. Скорее всего, 16-ю и 18-ю механизированные, а также активно задействовать ВВС и силы специальных операций. Суммарно с частями обеспечения и поддержки это может составить до 50 тысяч человек.

- Какие системы вооружения польской армии на Украине представляют для нас наибольшую опасность?

- Поскольку Польша пока не успела получить основные заказанные ею современные западные системы, то ее боевой потенциал в техническом отношении не стоит преувеличивать. Впрочем, как показали три месяца боевых действий на Украине, даже устаревшее советское вооружение при грамотном применении и хорошем разведывательном обеспечении может быть весьма грозным.

У польской армии стоит отметить 155-мм дальнобойные (длина ствола 52 калибра) самоходные гаубицы Krab и 120-мм самоходные минометы Rak польского производства. Это современное оружие с цифровыми системами управления огнем и интеграцией в автоматизированные системы управления артиллерией.

Танки Leopard 2 и новые колесные бронетранспортеры Rosomak (лицензионные финские Patria AMV) также имеют современные системы управления огнем, оснащены тепловизорами и имеют мощное вооружение - 120-мм и 30-мм пушки с мощными снарядами.

Кстати, думаю, что в случае вступления Польши в боевые действия на Украине поставка ей современных западных систем вооружения может быть ускорена.

У ВМС Польши особую проблему для нас могут представлять современные дальнобойные береговые ракетные комплексы NSM. Всего насчитывается 12 четырехконтейнерных самоходных пусковых установок с 72 ракетами. К примеру, массированный удар этими комплексами по Балтийску может привести к практически гарантированному полному уничтожению российского Балтийского флота прямо в базе, если, конечно, наше ПВО не отразит атаку.

- Способны ли польские части, если их отправят на Украину, повлиять на ход спецоперации?

- Это зависит от их количества и технического оснащения. Отдельные батальоны или дивизионы, действующие под вывеской "добровольцев" или "отпускников", скорее, всего, вряд ли окажут решающее воздействие. Хотя, безусловно, их задействование приведет затягиванию конфликта и к увеличению жертв с российской стороны.

Задействование же значительных сил польской армии, безусловно, может кардинально изменить ход специальной военной операции не в нашу сторону, поскольку ни для кого не секрет, что российские силы на Украине, даже вместе с силами ДНР и ЛНР, уступают по численности украинской стороне. В этих условиях ввод одной или двух свежих польских дивизий, безусловно, может очень существенно ухудшить положение российской группировки.

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